İsrail’den Güney Suriye Hamlesi: “İnsani Yardım” Kılıfıyla Yeni Nüfuz Planı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail, Suriye’nin güneyindeki bazı bölgelerde “insani yardım” adı altında yürüttüğü yeni projelerle sahadaki varlığını kalıcı hâle getirmeye yönelik adımlar atıyor. Tel Aviv yönetiminin güvenlik ve toplumsal yeniden yapılandırma başlığıyla sunduğu bu planların, askeri ve istihbari hedeflerle iç içe geçtiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Yerel kaynaklara göre, yardım faaliyetleri olarak sunulan projeler; altyapı, sağlık ve temel hizmetler üzerinden bölge halkıyla doğrudan temas kurmayı amaçlıyor. Ancak bu girişimlerin, İsrail’in uzun vadeli güvenlik doktrininde yer alan “tampon alan” ve “yerel bağımlılık” stratejilerinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Direniş yanlısı çevreler, bu tür adımların insani ihtiyaçlardan ziyade siyasi ve güvenlik çıkarlarını öncelediğini vurguluyor. Suriye’nin güneyinde toplumsal dokunun yeniden şekillendirilmesinin, bölgedeki direniş potansiyelini zayıflatmayı ve İsrail’e yakın yerel yapılar oluşturmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Öte yandan söz konusu planların, uluslararası hukuk ve Suriye’nin egemenliği açısından ciddi soru işaretleri barındırdığına dikkat çekiliyor. “İnsani yardım” söylemiyle sahaya giren İsrail’in, fiili kontrol ve nüfuz alanını genişletme çabası, bölgede yeni gerilim başlıklarını da beraberinde getiriyor.

Güney Suriye’de atılan bu adımlar, İsrail’in yalnızca askeri operasyonlarla değil, sosyal ve ekonomik araçlarla da sahayı dizayn etmeye çalıştığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu yaklaşımın kısa vadede sessiz ilerlese de uzun vadede bölgesel direniş dengelerini daha da sertleştirebileceği uyarısında bulunuyor.