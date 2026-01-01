Nvidia Çin Talebine Yetişemiyor: Üretim İçin TSMC ile Kritik Temas

Özellikle ABD’nin teknoloji ihracatına yönelik kısıtlamalarına rağmen Çinli firmaların alternatif yollarla yüksek performanslı yapay zekâ donanımlarına erişme çabası, küresel tedarik zincirlerinde yeni bir denge arayışını da beraberinde getiriyor. H200 çipleri, büyük veri işleme ve ileri düzey yapay zekâ modelleri için kritik öneme sahip olması nedeniyle Çin pazarında stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor.

Nvidia cephesinde ise üretim artışı yalnızca ticari bir hamle değil, aynı zamanda Asya merkezli teknolojik yükseliş karşısında pazardaki ağırlığını koruma çabası olarak değerlendiriliyor. TSMC’nin ileri üretim hatlarının devreye alınması halinde, Nvidia’nın kısa vadede teslimat sürelerini kısaltması ve Çin pazarındaki etkinliğini sürdürmesi bekleniyor.

Uzmanlar, bu temasların küresel teknoloji savaşında yeni bir safhaya işaret ettiğini vurgularken, Çinli şirketlerin artan talebinin Batı merkezli teknoloji devlerini daha esnek ve pragmatik adımlar atmaya zorladığına dikkat çekiyor. Bu tablo, teknoloji alanında tek taraflı baskıların sahada her zaman karşılık bulmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.