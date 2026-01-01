Gazze'den Kanlı Bilanço: Siyonist Katliamda Şehit Sayısı 71 Bine Dayandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'nin şehitler diyarı olduğu bir kez daha tescillendi. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen resmi rakamlar yürekleri dağladı: Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne düzenlediği barbarca saldırılarda şehit düşen Filistinlilerin sayısı 71 bin 269'a yükseldi. Son 48 saatte, ikisi enkaz altından kurtarılan yiğitler olmak üzere 3 kahraman daha kanını toprağa verdi; 10 direnişçi yaralı ise hastanelere ulaştırıldı.

Bu katliam, Hamas ve İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kararlı direnişiyle gölgelendi. Siyonist ordusu bombalarla evleri yerle bir etse de, Filistin halkı pes etmiyor. Enkazlardan cesetler çıkarken, tünellerden roketler fırlıyor – Gazze, direnişin kalesi olarak parlıyor. Uluslararası toplumun utanç verici sessizliği, suç ortaklığını kanıtlıyor.

Şehitlerin kanı boşa akmıyor; her damla Aksa zaferine dönüşüyor. Sağlık çalışanları, açlık ve cephane kıtlığına rağmen görev başında. Son yaralılar arasında çocuklar var; Siyonistlerin vahşeti sınır tanımıyor.