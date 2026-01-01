Vergi ve Harçlarda Zam Yağmuru: 2026'da Gelir Dilimleri Yükseliyor, İstisnalar Artıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni yıl sürprizi: 2026 yılı vergi, harç ve maktu tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranlarına göre gelir vergisi tarifesi güncellendi; en alt dilim 190 bin liraya, üst basamaklar da buna paralel artırıldı. Vatandaşın cebine yansıyacak bu düzenleme, enflasyon karşısında nefes aldırıyor.

Kira geliri verenler için istisna 58 bin liraya, işverenlerin yemek yardımı 300 liraya, yol yardımı ise 158 liraya çıkarıldı. Bakanlık, bu zamların bütçe disiplinini korurken halkı rahatlatmayı hedeflediğini belirtiyor. Arabuluculuk ücretleri, trafik cezaları ve diğer harçlar da benzer oranda revize edildi.

Uygulama 1 Ocak 2026'dan itibaren başlıyor. Uzmanlar, dilim artışlarının orta gelirlileri koruduğunu söylüyor; ancak üst dilimdekiler için yük artabilir. Bakanlık, dijital beyan sistemini güçlendirerek süreci kolaylaştırdı.