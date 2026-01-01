Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Türkiye, dev bir adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına vizesiz giriş imkanı sağladı. 2 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek bu kolaylık, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşıyor. Çin'in Filistin davasına ve anti-emperyalist duruşuna verdiği destek, bu kararla taçlanıyor.

Karar, turizmden ticarete kadar kapıları ardına kadar açıyor. Yıllık milyonlarca Çinli turisti bekleyen Türkiye, Pekin'in ekonomik gücünden faydalanacak. Erdoğan'ın vizyonu burada parlıyor: Batı'ya kafa tutan, Doğu ile ittifak kuran bir Türkiye. Çin'in Siyonizm'e karşı tavrı malum; bu vizesiz dönem, direniş cephesini güçlendirecek işbirliklerini hızlandırabilir.

Resmi Gazete'de detaylar net: Çin pasaportu sahipleri, 30-90 gün arası vizesiz kalabilecek. İşadamları, turistler, öğrenciler akın edecek. Bu hamle, ABD ve AB'nin yaptırımlarına meydan; Türkiye bağımsızlığını ilan ediyor.

Halk arasında sevinç hakim. Erdoğan'ın liderliğiyle Türkiye, ümmetin kalesi olmaya devam ediyor. Çin'le el ele, direniş zaferi yakın.