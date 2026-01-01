Trump Yönetiminden Küresel Ayrımcılık Hamlesi: Yeni Seyahat Kısıtlamaları Yürürlükte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington yönetiminin uzun süredir hazırlığını yaptığı yeni seyahat kısıtlamaları resmen uygulamaya konuldu. Başkan Donald Trump’ın imzasıyla hayata geçirilen düzenleme, başta Orta Doğu, Afrika ve bazı Asya ülkelerinden ABD’ye yapılacak seyahatleri ciddi biçimde sınırlandırıyor. Beyaz Saray kararın “ulusal güvenliğin korunması” amacıyla alındığını savunsa da, uygulamanın siyasi ve ideolojik boyutu tartışmaların odağında yer alıyor.

Yeni düzenleme kapsamında belirli ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınırken, mevcut vizelerin geçerliliği de ek denetimlere tabi tutuldu. İnsan hakları kuruluşları ve göçmen savunucuları, kararın güvenlikten çok “kolektif cezalandırma” anlamına geldiğini belirterek Trump yönetimini açık ayrımcılıkla suçladı.

Direniş ekseninde yer alan birçok ülke ve hareket, söz konusu adımı ABD’nin küresel tahakküm politikalarının bir devamı olarak değerlendiriyor. Özellikle Filistin’e destek veren çevreler, seyahat kısıtlamalarının siyasi baskı ve susturma aracı hâline getirildiğine dikkat çekiyor. Bölgeden gelen tepkilerde, “güvenlik” söyleminin emperyal müdahaleleri meşrulaştırmak için kullanıldığı vurgulanıyor.

Uzmanlara göre Trump’ın bu adımı, yaklaşan iç siyasi süreçler öncesinde tabanını konsolide etmeyi amaçlıyor. Ancak alınan karar, ABD’nin uluslararası alandaki meşruiyetini daha da zayıflatırken, Batı dışındaki ülkeler arasında alternatif diplomatik ve ekonomik iş birliklerini hızlandırabilecek bir etki yaratabilir.

Seyahat kısıtlamalarının önümüzdeki dönemde hem hukuki itirazlara hem de uluslararası platformlarda yeni gerilimlere yol açması bekleniyor. Washington’un güvenlik söylemiyle attığı bu adım, küresel adalet ve eşitlik tartışmalarını yeniden alevlendirmiş durumda.