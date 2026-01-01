Epstein Dosyasında Yeni Çatlak: Cezaevi Görüntüleri Resmi Anlatıyı Zorluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Jeffrey Epstein dosyası, aradan geçen yıllara rağmen ABD’de derin devlet tartışmalarının merkezinde kalmaya devam ediyor. Son olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni cezaevi görüntüleri, Epstein’ın New York’taki hücresinde “intihar ettiği” yönündeki resmi anlatıya dair soru işaretlerini artırdı.

Yayımlanan görüntülerde, olay gecesine ilişkin zaman çizelgesindeki boşluklar, kamera kayıtlarındaki kesintiler ve denetim prosedürlerindeki ihmaller dikkat çekiyor. İnsan hakları savunucuları ve bağımsız hukukçular, bu detayların basit bir ihmalden ziyade örtbas edilen daha büyük bir yapıya işaret ettiğini savunuyor.

Epstein’ın, yıllar boyunca küresel elitlerle kurduğu ilişkiler, istihbarat servisleriyle bağlantıları ve reşit olmayan çocuklara yönelik suç ağındaki merkezi rolü, dosyanın sıradan bir adli vaka olmadığını ortaya koyuyor. Direniş ekseninde yer alan çevreler ise Epstein’ın İsrail istihbaratıyla ilişkilerinin, dosyanın neden tam anlamıyla aydınlatılamadığını açıklayan temel unsurlardan biri olduğunu dile getiriyor.

Yeni görüntülerin açıklanması, ABD yönetiminin “şeffaflık” iddiasına rağmen kamuoyunun temel sorularına hâlâ net yanıt veremediğini gösteriyor. Özellikle Epstein’ın ölümünden kısa süre önce verdiği ifadeler, temas kurduğu isimler ve olası itiraflarının akıbeti belirsizliğini koruyor.

Uzmanlara göre bu son gelişme, yalnızca Epstein dosyasını değil, Batı’da güç ve dokunulmazlık zırhına sahip çevrelerin nasıl korunduğunu da yeniden gündeme taşıdı. Dosya derinleştikçe, adalet talebinin yalnızca ABD kamuoyunda değil, küresel ölçekte daha güçlü biçimde yükselmesi bekleniyor.