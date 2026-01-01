Washington’dan Caracas’a Yeni Baskı: Venezuela Petrolüne Yaptırım Genişletildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetimi, Venezuela’ya yönelik ekonomik baskı politikasını bir adım daha ileri taşıdı. Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösteren dört şirketin yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Kararla birlikte söz konusu şirketlerin ABD ile her türlü mali ve ticari ilişkisi askıya alındı.

Washington, yaptırımları “demokrasi ve hukukun üstünlüğü” gerekçesiyle savunsa da Caracas yönetimi ve bölgedeki direniş yanlısı çevreler, bu adımı açık bir ekonomik savaş olarak nitelendiriyor. Venezuela hükümeti, enerji sektörünü hedef alan yaptırımların doğrudan halkın yaşam koşullarını zorlaştırmayı amaçladığını vurguladı.

Uzmanlara göre petrol, Venezuela ekonomisinin bel kemiğini oluştururken, bu alana yönelik her yeni yaptırım ülkenin dış gelirlerini kesmeyi ve siyasi baskıyı artırmayı hedefliyor. Buna rağmen Caracas, son yıllarda ABD yaptırımlarına karşı alternatif ticaret ağları ve bölgesel iş birlikleriyle direncini korumaya çalışıyor.

Latin Amerika’daki birçok sol ve bağımsız hareket, Washington’un Venezuela’ya yönelik yaptırımlarını “emperyal müdahalenin güncellenmiş biçimi” olarak tanımlıyor. Özellikle enerji kaynakları üzerinde kurulan bu baskının, ABD’nin küresel enerji dengelerini kendi lehine şekillendirme çabasının bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Venezuela cephesi ise yaptırımlara rağmen petrol üretimini sürdürme ve yeni ortaklıklar geliştirme kararlılığını yineledi. Caracas’tan gelen açıklamalarda, “ekonomik abluka politikalarının halkların direncini kıramadığı” vurgusu öne çıkarken, Washington’un bu hamlesinin bölgedeki anti-emperyalist duruşu daha da güçlendirebileceği değerlendiriliyor.