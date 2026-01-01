Tahran’dan Washington’a Sert Tepki: Trump’ın Nükleer Sözleri Resmen Protesto Edildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin barışçıl nükleer faaliyetlerini hedef alan son açıklamalarına karşı diplomatik adım attı. Tahran, Trump’ın sözlerinin uluslararası hukuku ve mevcut anlaşmaları hiçe saydığını belirterek konuyu hem UAEA’ya hem de BM’ye resmi olarak taşıdı.

İran Dışişleri kaynakları, yapılan başvurularda nükleer programın tamamen denetim altında ve barışçıl amaçlarla yürütüldüğünün bir kez daha altının çizildiğini aktardı. Trump’ın açıklamalarının ise teknik verilerden ve uluslararası raporlardan uzak, siyasi baskı ve tehdit dili içerdiği vurgulandı.

Tahran cephesinde bu çıkış, ABD’nin uzun süredir sürdürdüğü “maksimum baskı” politikasının yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. Direniş eksenine yakın çevreler, Washington’un nükleer dosyayı bir bahane olarak kullanarak İran üzerindeki siyasi ve ekonomik kuşatmayı derinleştirmeyi hedeflediğine dikkat çekiyor.

UAEA raporlarının İran’ın yükümlülüklerine büyük ölçüde bağlı kaldığını ortaya koymasına rağmen, ABD yönetiminin suçlayıcı söylemini sürdürmesi, uluslararası kurumların tarafsızlığı konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Tahran, bu noktada BM ve UAEA’nın siyasi baskılara boyun eğmemesi gerektiğini özellikle vurguluyor.

İranlı yetkililer, diplomatik protestonun yalnızca bir uyarı niteliği taşıdığını belirterek, ülkenin meşru haklarından geri adım atmayacağını yineledi. Tahran’a göre bu süreç, tehdit diliyle değil, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuk temelinde ilerlemek zorunda. Direniş hattında ise bu tutum, baskı karşısında geri adım atmayan bir egemenlik duruşu olarak okunuyor.