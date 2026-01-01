Trump Geri Adım Attı: Ulusal Muhafızlar Üç Büyük Şehirden Çekiliyor

Ancak sahadan gelen tepkiler, bu adımın yalnızca idari bir düzenleme olmadığını gösteriyor. Özellikle söz konusu şehirlerde uzun süredir devam eden protestolar, polis şiddeti eleştirileri ve yerel yönetimlerin itirazları, Washington üzerindeki baskıyı artırmıştı. Ulusal Muhafızların varlığı, birçok çevrede federal gücün halka karşı bir sindirme aracı olarak kullanıldığı yönünde eleştirilere yol açmıştı.

Direniş yanlısı sivil toplum kuruluşları ve hak savunucuları, çekilme kararını “gecikmiş ama önemli bir geri adım” olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamalarda, silahlı birliklerin sokaklardan çekilmesinin toplumsal tansiyonu düşürmek için zorunlu olduğu vurgulandı. Buna karşın Trump yönetiminin güvenlikçi reflekslerinden tamamen vazgeçmediği de hatırlatılıyor.

Yerel yönetimler ise kararın ardından, kamu düzeninin askeri yöntemlerle değil, sosyal adalet ve diyalogla sağlanması gerektiği mesajını yineledi. Chicago ve Portland’daki belediye yetkilileri, federal müdahalelerin kentlerdeki sorunları çözmek yerine derinleştirdiğini savundu.

Uzmanlara göre bu gelişme, Trump yönetiminin iç politikada artan direniş ve meşruiyet tartışmaları karşısında geri adım atmak zorunda kaldığını gösteriyor. Ulusal Muhafızların çekilmesi, ABD’de merkezî otorite ile halk arasındaki güç mücadelesinde direnişin etkisini ortaya koyan önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.