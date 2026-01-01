Kran-Montana’da Yılbaşı Gecesi Faciası: Bar Patlamasında Onlarca Can Kaybı

Olay sırasında içeride bulunan çok sayıda kişinin yoğun duman ve alevler nedeniyle çıkışlara ulaşamadığı belirtiliyor. İlk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu bildirildi.

İtfaiye ve acil müdahale ekipleri, dağlık bölgenin koşullarına rağmen kısa sürede olay yerine ulaşsa da kalabalık ve yangının hızla yayılması müdahaleyi zorlaştırdı. Yetkililer, binanın yapısal özellikleri ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği konusunda kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Facia, özellikle eğlence mekânlarında kâr odaklı işletme anlayışının güvenlik tedbirlerinin önüne geçmesi tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Direniş yanlısı çevreler ve emek örgütleri, benzer olayların “kader” olarak sunulmasına karşı çıkarak, denetimsizlik ve ihmallerin üstünün örtülmemesi çağrısında bulundu.

İsviçre kamuoyu, ülkenin güvenli imajıyla çelişen bu felaketin tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ederken, hayatını kaybedenlerin yakınları için Kran-Montana’da anma etkinlikleri düzenlenmeye başlandı. Olayın gerçek nedenlerinin ortaya çıkarılması, yalnızca adalet arayışı değil, benzer acıların tekrar yaşanmaması açısından da kritik görülüyor.