Pasifik’te Tartışmalı Operasyon: ABD Hava Saldırılarında Beş Kişi Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ordusunun Pasifik Okyanusu’nda gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgede yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. Pentagon kaynakları, saldırıların uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle izlenen teknelere yönelik olduğunu savunurken, operasyonlarda beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayın ardından kamuoyuna yansıyan ilk bilgiler, teknelerin açık denizde seyir hâlindeyken havadan hedef alındığını ortaya koydu. Ancak saldırıya uğrayan kişilerin kimlikleri, taşıdıkları yükün içeriği ve yargısız infaz niteliği taşıyıp taşımadığına dair sorular henüz netlik kazanmış değil. İnsan hakları çevreleri, sivillerin yaşadığı bir olayda ölümcül askeri güç kullanılmasını sert biçimde eleştiriyor.

Direniş ekseninde yer alan yorumculara göre ABD’nin “uyuşturucuyla mücadele” gerekçesi, uzun süredir küresel sularda askeri varlığını meşrulaştırmak için kullandığı bir söylem hâline gelmiş durumda. Bu yaklaşımın, özellikle yoksul bölgelerden gelen balıkçılar ve küçük ölçekli denizciler için ölümcül sonuçlar doğurduğu vurgulanıyor.

Bölge ülkelerinden bazıları, saldırıların uluslararası hukuk ve denizcilik kuralları açısından incelenmesi gerektiğini belirterek bağımsız soruşturma çağrısında bulundu. Uzmanlar ise açık denizde yürütülen bu tür operasyonların, ABD’nin küresel askeri dokunulmazlık anlayışını pekiştirdiğine dikkat çekiyor.

Yaşananlar, “güvenlik” söylemiyle gerçekleştirilen askeri müdahalelerin bedelini bir kez daha gözler önüne sererken, Pasifik’te artan ABD askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı değil, daha fazla gerilim ve can kaybını beraberinde getirdiği yönündeki eleştirileri güçlendiriyor.