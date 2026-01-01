Hakikatin Bedeli Ağırlaşıyor: 2025’te 128 Gazeteci Katledildi

Ölümlerin büyük bölümünün savaş bölgeleri, işgal altındaki topraklar ve siyasi baskının yoğun olduğu ülkelerde yaşandığı belirtiliyor. Gazze, Batı Şeria, Yemen, Sudan ve Latin Amerika’nın bazı ülkeleri, gazeteciler için en tehlikeli coğrafyalar arasında öne çıkıyor. IFJ, çok sayıda gazetecinin doğrudan hedef alındığını, bazılarının ise “çatışma ortamı” gerekçesiyle korunmasız bırakıldığını vurguluyor.

Direniş eksenine yakın basın kuruluşları ve bağımsız muhabirler, özellikle devlet şiddetini, işgalleri ve insan hakları ihlallerini belgeledikleri için hedef hâline geliyor. IFJ raporunda, gazeteci cinayetlerinin büyük çoğunluğunun cezasız kaldığına dikkat çekilerek, bu durumun yeni saldırıları teşvik ettiği uyarısı yapılıyor.

Basın örgütleri, Batılı hükümetlerin “ifade özgürlüğü” söylemlerine rağmen, sahada gazetecilerin korunması için somut adımlar atmamasını sert biçimde eleştiriyor. Özellikle İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında öldürülen gazeteciler konusunda uluslararası kurumların sessizliği, çifte standart tartışmalarını yeniden alevlendirmiş durumda.

IFJ, gazetecilerin korunmasının yalnızca mesleki bir mesele değil, halkların haber alma hakkının savunulması anlamına geldiğini vurguluyor. 2025 verileri, hakikati görünür kılmaya çalışan kalemlerin susturulmasının, küresel ölçekte örgütlü bir baskı politikasına dönüştüğünü gösterirken, direniş yanlısı medya çevreleri bu tabloya karşı dayanışma ve mücadele çağrılarını yükseltiyor.