Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya ve Abhazya, iki taraf arasındaki ekonomik ve siyasi iş birliğini derinleştiren yeni bir mali yardım anlaşmasına imza attı. 2030 yılına kadar yürürlükte kalacak anlaşma kapsamında Moskova, Abhazya’ya düzenli mali destek sağlayarak ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nı yaklaşık yüzde 60 oranında artırmayı amaçlıyor.

Anlaşma; altyapı yatırımları, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi, enerji projeleri ve sosyal harcamalar gibi başlıkları kapsıyor. Rus yetkililer, sağlanacak desteğin yalnızca bütçe açığını kapatmaya değil, Abhazya’nın uzun vadeli ekonomik bağımsızlığını pekiştirmeye yönelik olduğunu vurguluyor.

Abhazya yönetimi ise bu adımı, Batı’nın siyasi ve ekonomik baskılarına karşı istikrarlı bir direniş hattının güçlendirilmesi olarak değerlendiriyor. Sohum’dan yapılan açıklamalarda, anlaşmanın halkın yaşam koşullarını iyileştireceği ve genç nüfus için yeni istihdam alanları oluşturacağı ifade edildi.

Direniş yanlısı çevreler, Moskova’nın bu hamlesini tek taraflı dayatmalar ve yaptırım politikalarına karşı alternatif bir kalkınma modeli olarak yorumluyor. Özellikle küçük ve kuşatma altındaki ülkeler için uzun vadeli mali planlamanın, siyasi egemenliğin korunmasında kritik rol oynadığına dikkat çekiliyor.

Uzmanlara göre Rusya-Abhazya anlaşması, yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, Kafkasya’daki güç dengeleri bakımından da önemli bir mesaj taşıyor. Batı merkezli ekonomik baskı mekanizmalarına karşı bölgesel dayanışmayı önceleyen bu yaklaşımın, önümüzdeki yıllarda benzer iş birliklerine zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.