Herson’da Yeni Yıl Faciası: Horli’deki Saldırıda 24 Kişi Öldü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Karadeniz kıyısındaki Horli kasabası, 2026 yılının ilk günlerini yas ve kaosla karşıladı. Yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir kafe ve yanındaki otele düzenlenen İHA saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralanırken, olay yerine intikal eden acil müdahale ekipleri, enkaz altında kalanları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Görgü tanıkları, patlamanın büyük bir şiddetle gerçekleştiğini ve mekânın bir anda alev topuna döndüğünü aktardı. Saldırı sırasında içeride bulunan aileler, gençler ve çocukların korunamayışı, felaketin boyutunu artırdı. Bölge halkı, saldırının ardından korku ve öfkeyle sokaklara döküldü.

Rusya kontrolündeki Herson yönetimi, saldırıyı kınarken sivillerin hedef alınmasının “uluslararası hukuk ihlali” olduğunu vurguladı. Direniş yanlısı çevreler ise olayın, bölgede yürütülen askeri operasyonların siviller üzerinde yarattığı yıkıcı etkileri gözler önüne serdiğini ifade ediyor.

Uzmanlar, bu tür İHA saldırılarının özellikle sivillerin yoğun olduğu alanlarda ciddi bir insani kriz riski doğurduğuna dikkat çekiyor. Horli’deki saldırı, Karadeniz kıyısında yaşayan halkın günlük yaşamını tehdit ederken, bölgedeki güvenlik açığının ve uluslararası gözetimin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yerel ve uluslararası yardım örgütleri, olayın ardından yaralılara acil müdahale ve psikososyal destek sağlamak için bölgeye yönlendirilirken, sivillerin korunmasına yönelik çağrılar da yükselmeye devam ediyor. Saldırının sorumlularının tespit edilmesi ve adaletin sağlanması, hem bölge halkının hem de küresel toplumun gündeminde öncelikli bir konu olarak öne çıkıyor.