Kıbrıs’tan Netanyahu’ya Tepki: Üçlü İş Birliği Türkiye Karşıtı Algıya Dönüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Doğu Akdeniz’de son dönemde enerji ve güvenlik iş birliklerini güçlendirmeye yönelik kurulan üçlü platform, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Ankara’yı eleştiren açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Kıbrıs yönetimi, Netanyahu’nun sözlerinin iş birliğinin stratejik hedeflerini gölgeleme riski taşıdığını vurgulayarak, resmi kanallardan rahatsızlığını iletti.

Diplomatik kaynaklar, Kıbrıs’ın, üçlü iş birliğinin ekonomik ve güvenlik odaklı kalmasını istediğini, siyasi mesajlar ve hedef göstermelerle formatın Türkiye karşıtı bir algıya bürünmesini istemediğini belirtiyor. Yetkililer, bu durumun bölgedeki enerji projeleri ve deniz yetki alanı tartışmalarına da yansıdığı uyarısında bulundu.

Direniş yanlısı yorumcular, Netanyahu’nun açıklamalarının yalnızca Türkiye karşıtlığını pekiştirmekle kalmayıp, Doğu Akdeniz’deki istikrarsızlığı da artırdığını vurguluyor. Kıbrıs’ın hedefi ise üçlü iş birliğini siyasi provokasyonlardan uzak, bölge halklarının ekonomik ve güvenlik çıkarlarını gözeten bir platform olarak sürdürmek.

Uzmanlar, bu gerilimin önümüzdeki dönemde bölgesel diplomasiye etkisinin kritik olacağını belirtiyor. Özellikle enerji ve deniz yetki alanları konularında tarafların karşılıklı güvene dayalı adımlar atmasının, hem yatırım hem de bölgesel istikrar açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor. Kıbrıs yönetimi, iş birliğinin Ankara ile olan ilişkileri doğrudan zedelememesi için diplomatik kanalları yoğun biçimde kullanmayı sürdürüyor.