Gazze’de Koordinasyon Krizi: İsrail ve ABD Subayları Arasında Gerilim Tırmanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de ateşkesin gözetimi amacıyla faaliyete geçirilen Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nde diplomatik ve operasyonel tansiyon giderek artıyor. İsrail ordusu ve Amerikan subayları arasında, güvenlik prosedürleri ve yetki sınırlarının belirlenmesi konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Görgü tanıkları, taraflar arasındaki tartışmaların zaman zaman sert sözlü çatışmalara dönüştüğünü, özellikle kimlik kontrolleri ve devriye alanlarının paylaşımı konusunda sürekli fikir ayrılığı yaşandığını aktarıyor. Bu durum, ateşkesin fiilen uygulanmasını zorlaştırırken, bölgedeki siviller arasında da endişeye yol açıyor.

Direniş yanlısı çevreler, bu gerilimi İsrail’in Gazze üzerindeki fiili kontrol ve baskısını sürdürme arzusunun bir yansıması olarak değerlendiriyor. Uzmanlar, Amerikan subayların operasyonel yetkiyi sınırlandırma çabalarının ise Batı’nın bölge üzerindeki etkisini güvence altına alma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor.

Yerel kaynaklar, taraflar arasında iletişimin yetersiz kalmasının, ateşkesin denetiminde aksamalara ve olası provokatif olaylara zemin hazırladığını vurguluyor. Koordinasyon merkezinde görev yapan sivil personel, güvenlik ve operasyonel çatışmaların çözülmesi için diplomatik kanalın etkin bir biçimde kullanılmasının hayati olduğunu ifade ediyor.

Uzmanlar, bu çatışmanın sadece askeri ve politik boyutlarıyla sınırlı kalmayacağını, Gazze’deki sivil yaşamı da doğrudan etkileyeceğini belirtiyor. Merkezi yöneten ekipler, gerilimi yatıştırmak ve operasyonların kesintisiz sürmesini sağlamak için ara buluculuk çabalarını yoğunlaştırmış durumda.