Lukaşenko’dan Putin’e Kritik Uyarı: BRICS Zirvesi Öncesi Suikast İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Belarus’tan gelen açıklamalar, uluslararası diplomasi ve güvenlik gündemini bir anda hareketlendirdi. Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’i, Güney Afrika’da yapılacak BRICS zirvesi sırasında düzenlenebilecek bir suikast girişimi konusunda önceden bilgilendirdiğini duyurdu.

Lukaşenko’ya göre uyarı, istihbarat kaynaklarından gelen ciddi veriler doğrultusunda yapıldı. Kremlin çevreleri ise açıklamayı “güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi” olarak değerlendirirken, zirveye katılacak liderlerin güvenlik planlarının yeniden gözden geçirileceği belirtiliyor.

Direniş yanlısı analistler, bu tür açıklamaların hem uluslararası kamuoyunu hem de bölgede nüfuz mücadelesi veren güçleri etkilemek için stratejik bir mesaj taşıdığını vurguluyor. Özellikle BRICS zirvesi gibi ekonomik ve politik ağırlığı yüksek platformlarda güvenlik tehditlerinin siyasetin bir aracı hâline geldiği ifade ediliyor.

Güvenlik uzmanları, olası suikast iddialarının liderlerin hareketlerini sınırlamak ve diplomatik gündemi kontrol altına almak için kullanılabileceğini belirtiyor. Lukaşenko’nun açıklaması, Moskova-Tahran, Moskova-Beijing ve diğer bölgesel aktörler arasında güvenlik ve istihbarat iş birliklerinin yeniden masaya yatırılmasına yol açtı.

BRICS zirvesi öncesinde artan bu gerilim, toplantının sadece ekonomik ve politik içerikle sınırlı kalmayacağını, liderlerin güvenlik riskleri ve stratejik manevralarla da karşı karşıya olacağını gösteriyor. Kremlin kaynakları, Putin’in programının sıkı güvenlik protokolleri eşliğinde yürütüleceğini duyururken, uluslararası gözlemciler bu iddianın zirveye etkilerini yakından takip ediyor.