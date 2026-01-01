Irak’ta Enerji Politikası Tartışması: Elvand Rafinerisi Yıllar Sonra Yeniden Gündemde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Petrol Bakanlığı, ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak ve akaryakıt ithalatına bağımlılığı azaltmak amacıyla Elvand Petrol Rafinerisi’nin yeniden devreye alınması için kapsamlı bir rehabilitasyon süreci başlattı. Kerkük yakınlarında bulunan ve onlarca yıl önce inşa edilen rafineri, uzun süredir teknik yetersizlikler ve güvenlik sorunları nedeniyle kapalıydı.

Yetkililer, rafinerinin modernizasyonu tamamlandığında günlük üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağını savunuyor. Ancak muhalefet çevreleri ve bağımsız enerji uzmanları, bu girişimin geç kalmış ve plansız bir adım olduğunu dile getiriyor. Uzmanlara göre, Irak’ın kronikleşmiş enerji sorunları yalnızca eski tesislerin onarımıyla çözülebilecek noktayı çoktan aşmış durumda.

Özellikle son yıllarda yaşanan elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntıları, kamuoyunda hükümetin enerji politikalarına yönelik eleştirileri artırmıştı. Elvand rafinerisinin yeniden açılması bu eleştirilere bir yanıt olarak görülse de, şeffaflık ve sürdürülebilirlik konularındaki soru işaretleri sürüyor.

Muhalif çevreler ayrıca, projeye ayrılan bütçenin nasıl kullanıldığı ve ihalenin hangi firmalara verildiği konusunda kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğine dikkat çekiyor. Irak’ta daha önce hayata geçirilen benzer projelerin akıbeti, bu girişimin de yakından izlenmesine neden oluyor.

Elvand rafinerisinin yeniden faaliyete geçip geçemeyeceği kadar, Irak’ın enerji alanında uzun vadeli ve kapsayıcı bir plan ortaya koyup koyamayacağı da önümüzdeki dönemde ülke siyasetinin önemli tartışma başlıklarından biri olmaya devam edecek.