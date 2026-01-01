Yerleşimciler Aksa'yı İşgal Ediyor: Vardiyalı Baskınlarla Kutsal Mescidi Hedef Aldılar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yerleşimci gruplar, Kudüs'ün kalbi Mescid-i Aksa'yı kuşatma altına aldı. Cuma ve Cumartesi namaz günleri dışında, sabah ve öğleden sonra iki vardiya halinde düzenlenen baskınlar, kutsal mescidi adeta işgal girişimine dönüştü. Filistinli kaynaklar, son haftalarda bu saldırıların sayısının rekor kırdığını, yüzlerce yerleşimcinin polis koruması altında Aksa avlusuna daldığını bildiriyor.

Bu vardiyalı operasyonlar, İsrail polisinin tam desteğiyle yürütülüyor. Yerleşimciler, "tapınak dağı" iddiasıyla burayı çiğniyor; ibadet eden Filistinliler ise gaz, cop ve tutuklamalarla karşılaşıyor. Direnişçiler, bu baskınların Üçüncü İntifada kıvılcımını yakınlaştırdığını vurguluyor. Son 24 saatte bile onlarca Filistinli yaralandı, cami avlusu kirletildi.

Uluslararası toplum sessiz kalırken, Filistin Yönetimi ve direniş fraksiyonları alarm zillerini çalıyor. Hamas ve İslami Cihad gibi gruplar, Aksa'nın her karışını kanlarıyla savunacaklarını ilan etti. Yerleşimcilerin vardiya sistemi, planlı bir yayılma stratejisini işaret ediyor – sabahçıların açtığı gedikleri akşamcılar genişletecek.

Kudüs sokaklarında gerilim zirvede. Filistin gençliği, taş ve öfkeyle karşılık veriyor; yerleşimci otobüsleri hedef oluyor. Bu baskınlar, Siyonist projenin sonunu hızlandıran bir hata olabilir. Aksa direnişi, tüm ümmeti ayağa kaldıracak.