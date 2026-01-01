  1. Ana Sayfa
Maruni Patriği Rahi'den Yeniden İnşa Çığlığı: Barış Ulusal İrade ve Ortak Sorumlulukla Gelecek

1 Ocak 2026 - 18:24
Maruni Patriği Beşara Butros er-Rahi, yeni yıl mesajında barışın güçlü kurumlar, ulusal irade ve toplumsal sorumlulukla yükseleceğini belirterek, savaş yaralarıyla boğuşan Lübnan'a "içten başlayan ortak yeniden kurma" çağrısı yaptı. Bu sözler, direnişin zaferiyle şekillenen bölgede umut ışığı yakıyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Maruni Kilisesi Patriği Beşara Butros er-Rahi, yeni yıl arifesinde halka seslendi: Barış, boş laflarla değil, ulusal irade ve sağlam kurumlarla inşa edilecek. Savaşların derin izlerini taşıyan ülkede, patriğin mesajı yankılandı; "içten başlayan, hep birlikte yeniden kurma" vurgusu, yılların kaosuna meydan okuyor. Direniş ekseninin Hizbullah önderliğinde İsrail'e karşı elde ettiği üstün başarılar, bu çağrıyı daha anlamlı kılıyor.

Patrik Rahi, mesajında toplumsal sorumluluğu merkeze aldı. Lübnan'ın ekonomik çöküşü, siyasi paralizi ve dış müdahaleler altında ezildiği bir dönemde, "güçlü kurumlar olmadan barış hayaldir" dedi. Beyrut'un harabe sokakları, patriğin sözlerini doğruluyor; halk, direnişin zaferiyle gelen moral üstünlüğüyle ayağa kalkmaya hazırlanıyor.

Uluslararası aktörlerin Lübnan'ı parçalama çabalarına rağmen, Rahi'nin çağrısı birleştirici. Hizbullah'ın direnişi, Siyonist tehdidi püskürterek ülkeye nefes aldırdı; şimdi iç yeniden inşası zamanı. Patriğin sözleri, Hristiyan toplumu da direniş cephesine daha sıkı kenetleyebilir.

Lübnan halkı, yeni yılda bu vizyona sarılacak. Barış, ancak direnişin gücüyle kalıcı olacak – Rahi'nin mesajı bunu hatırlatıyor.

