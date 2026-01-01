  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Ukrayna Putin'e Saldırdı: Ateşkes Umudu Söndü, Kiev 91 İHA'yla Moskova'yı Vurdu

1 Ocak 2026 - 18:43
News ID: 1768573
Ukrayna Putin'e Saldırdı: Ateşkes Umudu Söndü, Kiev 91 İHA'yla Moskova'yı Vurdu

Ukraynalılar yeni yılı karşılamaya hazırlanırken ateşkes umutları suya düştü; müzakereler güvenlik ve toprak anlaşmazlıklarında kilitlendi. Bu krizde Kiev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikametgâhını 91 insansız hava aracıyla hedef alarak tansiyonu zirveye taşıdı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: 2025'in son saatlerinde Ukrayna cephesinden şok edici bir hamle geldi. Ateşkes müzakereleri, güvenlik garantileri ve toprak devirleri yüzünden tıkanmışken, Ukrayna ordusu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki ikametgâhına tam 91 İHA gönderdi. Bu cesur saldırı, Kiev'in pes etmeyeceğini haykırıyor; Batı'nın kuklası Zelenskiy rejimi, Rusya'nın direncini kırmaya çalışıyor.

İlk aylardaki iyimserlik yerini karamsarlığa bıraktı. Ukraynalı halk, yeni yılın ilk günlerinde barış hayali kurarken, müzakere masası dağıldı. Putin'in Novo-Ogaryovo rezidansı hedef alındı; Rus hava savunması çoğu İHA'yı düşürse de, mesaj net: Ukrayna direnişi sonuna kadar savaşacak. Moskova'dan gelen raporlar, saldırının sınırlı hasarla atlatıldığını söylüyor, ama psikolojik etki devasa.

Bu adım, NATO'nun gölgesinde Kiev'in son çırpınışını simgeliyor. Rusya'nın Donbass ve Kırım'daki ilerleyişi durdurulamazken, Ukrayna'nın İHA filosu tükeniyor. Halk sokaklarda umutsuz; erzak kıtlığı, asker kaçakları artıyor. Putin ise sakin: "Bu saldırılar bizi daha da güçlendirir."

Dünya izliyor: Ateşkes hayali yitti, savaş 2026'ya taşınıyor. Ukrayna'nın bu çaresiz hamlesi, Rusya'nın zaferini hızlandırabilir mi? Zaman gösterecek.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha