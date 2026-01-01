Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: 2025'in son saatlerinde Ukrayna cephesinden şok edici bir hamle geldi. Ateşkes müzakereleri, güvenlik garantileri ve toprak devirleri yüzünden tıkanmışken, Ukrayna ordusu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki ikametgâhına tam 91 İHA gönderdi. Bu cesur saldırı, Kiev'in pes etmeyeceğini haykırıyor; Batı'nın kuklası Zelenskiy rejimi, Rusya'nın direncini kırmaya çalışıyor.

İlk aylardaki iyimserlik yerini karamsarlığa bıraktı. Ukraynalı halk, yeni yılın ilk günlerinde barış hayali kurarken, müzakere masası dağıldı. Putin'in Novo-Ogaryovo rezidansı hedef alındı; Rus hava savunması çoğu İHA'yı düşürse de, mesaj net: Ukrayna direnişi sonuna kadar savaşacak. Moskova'dan gelen raporlar, saldırının sınırlı hasarla atlatıldığını söylüyor, ama psikolojik etki devasa.

Bu adım, NATO'nun gölgesinde Kiev'in son çırpınışını simgeliyor. Rusya'nın Donbass ve Kırım'daki ilerleyişi durdurulamazken, Ukrayna'nın İHA filosu tükeniyor. Halk sokaklarda umutsuz; erzak kıtlığı, asker kaçakları artıyor. Putin ise sakin: "Bu saldırılar bizi daha da güçlendirir."

Dünya izliyor: Ateşkes hayali yitti, savaş 2026'ya taşınıyor. Ukrayna'nın bu çaresiz hamlesi, Rusya'nın zaferini hızlandırabilir mi? Zaman gösterecek.