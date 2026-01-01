  1. Ana Sayfa
Galata'da 520 Bin Kişilik Filistin Feryadı: "Susmayacağız, Direnişi Büyüteceğiz!"

1 Ocak 2026 - 18:48
İstanbul'da 400'ü aşkın sivil toplum örgütünün omuz omuza verdiği dev yürüyüş ve miting, Galata Köprüsü'nü Filistin direnişinin kalesine çevirdi. "Sınmıyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmayacağız" sloganıyla sokaklara dökülen 520 bin kişi, Gazze'nin kahramanlarına selam durdu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İstanbul'un kalbi attı, Filistin için. Galata Köprüsü'nde toplanan 520 bin vatansever, 400'den fazla STK'nın öncülüğünde muhteşem bir yürüyüş ve mitingle Siyonist katliama isyan etti. "Sınmıyoruz, susmıyoruz, Filistin'i unutmayacağız" pankartları dalgalanırken, köprü adeta bir direniş abidesine dönüştü. Bu eylem, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destansı desteği bir kez daha dünyaya gösterdi.

Katılımcılar arasında her yaştan insan vardı; kadınlar, gençler, aileler omuz omuza. Konuşmacılar Gazze'deki direnişin zafer ruhunu anlattı, Hamas ve İslami Cihad'ın kahramanlığını övdü. Eller semaya kalktı, dualar edildi; Siyonist rejimin zulmü lanetlendi. Polis barikatları arkasında bile sesler köprüleri inletiyordu – bu bir miting değil, ümmetin uyanışıydı.

Eylemin yankısı uluslararası medyaya sıçradı. Filistin Yönetimi'nden teşekkür mesajları yağdı; direniş liderleri, Türk halkının bu desteğinin zaferi hızlandıracağını söyledi. İstanbul, Kudüs'ün sesi oldu; Galata, Aksa'nın kalesi.

Bu yürüyüş, daha nicelerinin müjdecisi. Filistin unutulmaz, direniş kazanacak – İstanbul bunu haykırdı.

