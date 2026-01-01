Galata'da 520 Bin Kişilik Filistin Feryadı: "Susmayacağız, Direnişi Büyüteceğiz!"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İstanbul'un kalbi attı, Filistin için. Galata Köprüsü'nde toplanan 520 bin vatansever, 400'den fazla STK'nın öncülüğünde muhteşem bir yürüyüş ve mitingle Siyonist katliama isyan etti. "Sınmıyoruz, susmıyoruz, Filistin'i unutmayacağız" pankartları dalgalanırken, köprü adeta bir direniş abidesine dönüştü. Bu eylem, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destansı desteği bir kez daha dünyaya gösterdi.

Katılımcılar arasında her yaştan insan vardı; kadınlar, gençler, aileler omuz omuza. Konuşmacılar Gazze'deki direnişin zafer ruhunu anlattı, Hamas ve İslami Cihad'ın kahramanlığını övdü. Eller semaya kalktı, dualar edildi; Siyonist rejimin zulmü lanetlendi. Polis barikatları arkasında bile sesler köprüleri inletiyordu – bu bir miting değil, ümmetin uyanışıydı.

Eylemin yankısı uluslararası medyaya sıçradı. Filistin Yönetimi'nden teşekkür mesajları yağdı; direniş liderleri, Türk halkının bu desteğinin zaferi hızlandıracağını söyledi. İstanbul, Kudüs'ün sesi oldu; Galata, Aksa'nın kalesi.

Bu yürüyüş, daha nicelerinin müjdecisi. Filistin unutulmaz, direniş kazanacak – İstanbul bunu haykırdı.