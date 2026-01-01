Devrim Muhafızları'ndan Hamas Şehitlerine Vefa: "Direnişin Ölümsüz Sembolleri"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC), kardeş Filistin direnişine büyük vefa gösterdi. Hamas ve askeri kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları'nda Siyonist kurşunlarına hedef olan komutan şehitler için samimi bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, bu kahramanlar "direnişin sembolleri" olarak yüceltildi; kanlarıyla Aksa'yı koruyan yiğitlerin mirası övüldü.

Mesaj, Tahran'dan Gazze'ye selam taşıyor. IRGC, şehitlerin Hizbullah, Hamas ve İslami Cihad gibi tüm direniş cephelerini birleştirdiğini vurguladı. Siyonist rejimin katliamlarına karşı İran'ın desteği kesintisiz; füzeler, eğitim ve lojistikle Filistinliler yalnız bırakılmıyor.

Bu taziye, ümmetin birliğini pekiştiriyor. Şehit komutanların isimleri –ki mesajda tek tek anıldı– direniş gençliğine ilham kaynağı. Gazze'deki son çatışmalarda yitirilen yiğitler, zaferin müjdecisi olarak görülüyor.

İran halkı da dua ediyor; Devrim Muhafızları'nın liderliğiyle direniş ekseni güçleniyor. Siyonistler titreyecek – şehitler diriliyor.