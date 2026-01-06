BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin Venezuela'yı işgaline tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesi üzerine acil toplanarak gelişmeleri değerlendirdi.

Konsey’de konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Bu yeni yılın başlangıcı, uluslararası hukuka saygı, diğer devletlerin iç işlerine müdahale etmeme, diplomasiye güvenme ve uzlaşma arayışının temel ilkelerine umut besleyen tüm dünyayı şok etti." dedi.

ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinin uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu belirten Nebenzia, "İşte size, en katı Atlantikçileri bile dehşete düşüren, tüm ihtişamıyla kurallara dayalı dünya düzeni." ifadesini kullandı.

Süreci "uluslararası haydutluk" olarak niteleyen Nebenzia, BM mekanizması ve diğer çok taraflı formatların devreye sokularak, ABD’nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin derhal uluslararası hukuk düzeyinde objektif ve kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulmasını umduklarını kaydetti.

BM’nin Çin Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD’nin uluslararası toplumun ciddi endişelerini hiçe sayarak Venezuela'nın egemenliğini kasten çiğnediğini aktararak, "Çin, ABD'nin tek taraflı, yasa dışı ve zorbalık içeren eylemlerinden derin şok duyuyor ve bunları şiddetle kınıyor." dedi.

Fu, ABD’ye uluslararası toplumun sesine kulak verme, uluslararası hukuk ile BM Şartı’na uyma ve Venezuela hükümetini devirmeye yönelik girişimlere son verme çağrısında bulunarak mevcut sorunların ancak müzakereler yoluyla çözülebileceğini vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması çağrısı da yapan Fu, "Hiçbir ülke dünyanın polisi olamaz, hiçbir devlet uluslararası yargıç olma iddiasında bulunamaz." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin'in yanı sıra Kolombiya, Brezilya, Pakistan, Somali, Fransa ve Danimarka gibi diğer üye ülkeler de ABD'nin uluslararası hukuka aykırı davranarak Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği askeri müdahaleyi eleştirdi.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Maduro’yu ABD halkına yönelik saldırılardan, Batı Yarımküre’nin istikrarsızlaştırılmasından ve Venezuela halkının gayrimeşru biçimde baskı altına alınmasından sorumlu tuttu.

Waltz, ABD’nin Venezuela'ya veya halkına karşı bir savaşı olmadığını savunarak, "Bu ülkeyi işgal etmiyoruz. Bu, on yıllardır var olan yasal iddianamelerin uygulanması amacıyla gerçekleştirilen bir kolluk operasyonuydu." ifadelerini kullandı.

Maduro’nun yalnızca uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan bir isim olmadığını savunan Walt, 2024 seçimlerinde seçim sistemini manipüle ettiğini ve bu yolla gayrimeşru biçimde iktidara geldiğini öne sürdü.

Waltz, Avrupa Birliği (AB) dahil yaklaşık 50 ülkenin Maduro’nun seçilmesini meşru kabul etmediğini belirterek, BM’nin buna rağmen Maduro’yu tanımasını eleştirdi.

Maduro’yu "adaletten kaçan bir firari" ve "uyuşturucu örgütlerinin başı" olarak niteleyen Waltz, Batı Yarımküre’nin ABD’nin düşmanları ve rakipleri için bir operasyon üssü olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Venezuela’nın İran, Hizbullah, suç çeteleri, Küba istihbarat ajanları ve ülkeyi kontrol eden diğer kötü niyetli aktörler için bir operasyon merkezi haline getirilemeyeceğini söyleyen Waltz, "Dünyanın en büyük enerji rezervlerinden bazılarının ABD’nin düşmanları ve gayrimeşru liderlerin kontrolünde kalmasına ve bu kaynakların Venezuela halkı yerine ülke içindeki dar bir oligark grubunun çıkarlarına hizmet etmesine izin veremezsiniz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Maduro ve eşi, ABD tarafından yargılanmak üzere New York'un Brooklyn bölgesindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevk edilmişti.