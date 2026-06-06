  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Hükümet 'müzakere' diyor, katil İsrail vuruyor: Lübnan'da şehit sayısı 3 bin 558 oldu

6 Haziran 2026 - 18:38
News ID: 1823419
Hükümet 'müzakere' diyor, katil İsrail vuruyor: Lübnan'da şehit sayısı 3 bin 558 oldu

İşgalci İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak, 3 bin 558'e yükseldi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 3 bin 558'e yükseldi, 10 bin 870 kişi de yaralandı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha