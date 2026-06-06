Putin’den Batı’ya sert eleştiri: Avrupalı elitler kaosu kışkırtıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Üst düzey katılımla gerçekleşen oturumun onur konukları arasında Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud yer aldı.

Putin, konuşmasında küresel ekonomik dönüşüme, BRICS'in yükselen rolüne ve Batı'nın politikalarına yönelik eleştirilere dikkat çekti.

SPIEF 2026’ya Rekor Katılım

Putin, forumda 130’dan fazla ülkeden uzman ve katılımcının bir araya geldiğini belirterek, Rusya’nın işbirliğine açık olduğunu vurguladı: “Rusya, kendisiyle çalışmak isteyen herkese açık olmayı sürdürüyor.”

Batı’ya Sert Eleştiri: “Avrupalı Elitler Kaosu Kışkırtıyor”

Rus lider, Avrupalı elitleri basiretsizlikle suçlayarak, “içine her geçen gün yeni ülkeleri çekmeye çalıştıkları bir kaos ortamını kışkırttıklarını” söyledi. Putin, yaptırımları ve varlık dondurma girişimlerini eleştirerek, “Yaptırımlar ve blokaj girişimleri, ki bu özünde Rus rezervlerinin çalınması demek oluyor, dolar ve euronun konumunu geri dönülemez bir şekilde etkiledi” ifadelerini kullandı.

BRICS Yükseliyor, G7 Geriliyor

Putin’e göre dünya en büyük yapısal dönüşümünü yaşıyor. Bu dönüşümde BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki liderliği güçleniyor. BRICS’in kendi içindeki yıllık ticaret hacminin 1 trilyon doları aştığını belirten Putin, şu verileri paylaştı:

BRICS ülkeleri, son beş yıldaki küresel GSYİH büyümesinin neredeyse yarısını karşılarken, G7’nin katkısı sadece %18 oldu.

Satın alma gücü paritesine göre BRICS, küresel GSYİH’nin yaklaşık %40’ını temsil ediyor; G7’nin payı ise %29’un altına geriledi.

Rusya Devlet Başkanı, “Ekonomik büyüme daha fazla sayıda ülkeye yayıldığında dünya daha adil bir yer haline gelir” dedi.

Rusya ve Batı Ekonomileri Karşılaştırması

Putin, Rusya’nın borç ve bütçe disiplinindeki başarısını öne çıkararak şu karşılaştırmayı yaptı:

Euro Bölgesi’nin kamu borcu GSYİH’nin %81,7’sine ulaşırken, Rusya’nın kamu borcu %16,4 seviyesinde.

Rusya’nın ihracat işlemlerinde rublesinin payı %65’e çıktı.

Batı’da yüksek seyreden bütçe açığının aksine, Rusya’da açık yönetilebilir seviyelerde kalacak.

Teknoloji ve Egemenlik Vurgusu

Rus lider, teknolojik ilerlemenin küresel dönüşümün en önemli faktörü olduğunu belirterek, yapay zeka, otonom sistemler ve platform çözümlerini “geleceğin üç teknolojisi” olarak tanımladı. Çin’in yapay zeka patentlerinde lider olduğunu kabul eden Putin, Rusya’nın da bu alanda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Nükleer enerjide ise Rusya’nın liderliğini vurgulayan Putin, “Dünyadaki nükleer güç santrali projelerinin %80’inden fazlası Rosatom’un katılımıyla inşa ediliyor” dedi.

Putin, dijital bağımsızlığın önemine işaret ederek, “Ülkeler tarihi bir seçimle karşı karşıya: Ya kendi platformlarını kuracaklar ya da dijital bir taşra haline gelecekler” uyarısında bulundu.

Son olarak, egemenlik yarışının hız kazandığı bir dönemde Rusya’nın zorlu şartlara rağmen konumunu güçlendirdiğini söyleyen Putin, “Küresel liderliği egemenlik belirler” diyerek sözlerini tamamladı.