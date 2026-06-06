Çin-Tayvan gerilimi büyüyor: Sahil güvenlik birimleri karşı karşıya geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde, Tayvan’a bağlı Pratas Adaları (Doğu Sha / Dongsha Adaları) yakınlarında tansiyon yeniden yükseldi. Tayvan Sahil Güvenlik İdaresi (CGA), bölgeye yaklaşan bir Çin sahil güvenlik gemisini tespit etti ve derhal müdahale için bir Tayvan gemisini bölgeye sevk etti. Çin gemisinin adanın 21 deniz mili kuzeydoğusunda konuşlandığı ve ‘yasaklı sular’ olarak nitelendirilen bölgeye girdiği belirtiliyor.

Taraflar arasında telsiz üzerinden egemenlik mücadelesi yaşandı. Çin tarafı, “Çin Halk Cumhuriyeti, Dongsha Adaları üzerinde egemenlik ve yargı yetkisine sahiptir. Gemimiz rutin devriye görevi yürütmektedir. Operasyonlarımıza müdahale etmeyin” çağrısı yaptı. Buna karşılık Tayvan tarafı, “Eylemleriniz, Çin'in sözde ‘barış’ söyleminin bir aldatmaca olduğunu gösteriyor ve uluslararası toplum sizi desteklemeyecektir. Barışı zedelemeyin; bunun yerine geri dönmeli ve ülkenize hizmet etmenin doğru yolu olan demokrasiyi benimsemelisiniz” yanıtını verdi. Gerginlik yaklaşık 33 saat sürdü.

Adalar, Tayvan ana karasının yaklaşık 400 kilometre güneybatısında, Hong Kong ile Tayvan arasında stratejik bir konumda yer alıyor. Askeri uzmanlar, Pratas Adaları’nı Tayvan'ın en savunmasız noktası olarak değerlendiriyor. Bölgenin Tayvan'a olan uzaklığı ve milli park statüsü nedeniyle yalnızca hafif silahlı sahil güvenlik birimlerince korunuyor olması, Pekin için caydırıcılığı zayıflatıyor.

Çin yönetimi, Tayvan ve çevresindeki adalar üzerinde tam egemenlik iddiasını sürdürüyor. Son dönemde bölgedeki sahil güvenlik faaliyetlerini artıran Pekin, bu tür operasyonları "rutin devriye" olarak tanımlıyor. Ancak Tayvan makamları, Çin'in “barış söylemi” ile sahadaki eylemleri arasındaki çelişkiye dikkat çekiyor. Olayın, iki hafta içinde bölgede yaşanan ikinci ciddi gerginlik olması, tansiyonun düşmediğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Bölgesel güç dengesi açısından bakıldığında, ABD'nin Tayvan'a yönelik silah satışlarını ve askeri işbirliğini artırması, Pekin'in tepkisini çekmeye devam ediyor. Washington'un ‘Tek Çin’ politikasını resmen tanımasına karşın, Tayvan'ı fiilen destekleyen adımları, iki büyük güç arasında bir gerilim kaynağı oluşturuyor. Gözlemciler, ABD’nin bölgedeki deniz hareketliliğini artırmasının, Çin’i daha sert önlemler almaya itebileceğini belirtiyor.

Uluslararası toplumun büyük bir kısmı, ‘Tek Çin’ ilkesini kabul etmekle birlikte, Tayvan'ın fiili statüsü konusundaki belirsizlik devam ediyor. Asya Pasifik bölgesindeki güç mücadelesi derinleşirken, Pratas Adaları gibi kritik noktalardaki küçük çaplı gerginliklerin, büyük bir krize dönüşme potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.