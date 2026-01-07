  1. Ana Sayfa
Maduro Çiftinin ABD Tarafından Kaçırılması Güneydoğu Asya'da Öfke Fırtınası Yarattı

7 Ocak 2026 - 16:55
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD özel operasyonlarıyla kaçırılması, Güneydoğu Asya ülkelerinde sert tepkiyle karşılandı. Bölge liderleri, bu "emperyalist saldırıyı" kınayarak, anti-emperyalist dayanışma çağrısı yaptı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'nin düzenlediği iddia edilen gizli operasyonla Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in kaçırıldığı haberi, Güneydoğu Asya'da şok etkisi yarattı. Endonezya, Malezya ve Filipinler gibi ülkelerden gelen açıklamalar, Washington'ı "uluslararası hukuku hiçe saymakla" suçladı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, "Maduro'nun kaçırılması, egemenlik ihlalinin en bariz örneğidir" derken, Malezya Başbakanı Anwar İbrahim sosyal medyada "Emperyalizmin son çırpınışları" yorumunu yaptı. Filipinler'de sol gruplar sokak protestoları düzenleyerek, ABD elçiliğini hedef aldı.

Bu tepki dalgası, Latin Amerika'daki direniş hareketleriyle Asya'daki anti-emperyalist cepheyi birleştirdi. Küba ve İran gibi müttefikler de Güneydoğu Asya'nın tutumunu övdü. Analistler, olayın BRICS ülkelerini harekete geçirebileceğini ve küresel kutuplaşmayı derinleştireceğini belirtiyor.

Maduro'nun nerede tutulduğu belirsizliğini korurken, Venezuela ordusu "liderimizi kurtarma" operasyonu başlattı. Bölge halkı, bu olayı "yeni bir direniş sembolü" olarak görüyor ve emperyalizme karşı birlik mesajı veriyor.

