İslami Cihad’dan Şallah Mesajı: “Direniş Çizgisi Devam Edecek”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Filistin İslami Cihad Hareketi, eski lideri Ramazan Abdullah Şallah’ın vefatının yıldönümünde yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Şallah’ın benimsediği direniş çizgisinin hareketin temel stratejik yönelimi olmaya devam ettiği vurgulandı.

Hareket, Şallah’ın “işgale karşı kapsamlı direniş” anlayışını örgütün siyasi ve askeri programının merkezine yerleştirdiğini belirterek, mevcut koşullarda bu çizginin daha da önem kazandığını savundu. Açıklamada, Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere atıf yapılarak, “silahlı mücadelenin meşru bir seçenek olduğu” ifade edildi.

Ramazan Abdullah Şallah, 1990’lı yılların ortasından itibaren hareketin genel sekreterliğini yürütmüş, özellikle İkinci İntifada döneminde örgütün askeri kapasitesinin artırılmasında etkili olmuştu. 2020 yılında hayatını kaybeden Şallah, hareket içinde ideolojik ve stratejik yönü belirleyen isimlerden biri olarak anılıyor.

İslami Cihad’ın açıklaması, bölgede gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde geldi. Son haftalarda Gazze çevresinde artan çatışmalar ve Batı Şeria’daki operasyonlar, Filistinli grupların söyleminde “direniş” vurgusunu daha görünür hale getirdi.

Siyasi gözlemciler, İslami Cihad’ın mesajının yalnızca anma niteliği taşımadığını, aynı zamanda sahadaki gelişmelere karşı bir pozisyon beyanı anlamı taşıdığını belirtiyor. Açıklamada diplomatik girişimlere doğrudan değinilmezken, mücadelenin “uzun soluklu” olacağı vurgusu öne çıktı.

Bölgedeki güvenlik dengesi açısından bakıldığında, örgütün silahlı mücadeleye devam mesajı, İsrail-Filistin hattındaki tansiyonun kısa vadede düşmeyeceğine işaret ediyor. Uluslararası arabuluculuk çabalarının sürdüğü bir süreçte gelen bu açıklama, sahadaki gelişmelerin siyasi söylemi şekillendirmeye devam ettiğini gösteriyor.