Çin'den ABD'ye Venezuela Tepkisi: Petrol Hırsızlığı Uluslararası Hukuku Yıkıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Çin Dışişleri Sözcüsü Lin Jian, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Venezuela'daki müdahalelerini sert dille eleştirdi. "Petrol kaynaklarını gasp etme peşindeki bu saldırganlık, BM Şartı'nı ayaklar altına alıyor" diyen Jian, Maduro yönetimine tam destek verdi.

Bu açıklama, ABD'nin son dönemde Venezuela petrol sahalarına yönelik yaptırımlarını yoğunlaştırmasıyla geldi. Çin, Latin Amerika'daki müttefiki Venezuela'ya petrol ithalatını sürdürürken, Pekin'in çıkışı BRICS bloğunda yankı buldu. Rusya ve İran da benzer kınamalarla Pekin'e katıldı.

Askeri analistler, Çin'in tepkisinin, Güney Çin Denizi'ndeki ABD hareketlerine misilleme niteliği taşıdığını söylüyor. Pekin, "Egemen devletlerin kaynaklarını koruma hakkını savunacağız" mesajıyla, küresel direniş cephesini güçlendirdi.

Venezuela Dışişleri de Çin'in desteğini "stratejik zafer" olarak nitelendirdi. Olay, petrol savaşlarının yeni bir aşamaya girdiğini gösterirken, Asya-Avrupa-Latin Amerika ittifakı güçleniyor.