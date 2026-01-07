HTŞ'den İsrail'e Şam'da Gizli İrtibat Yeşil Işığı: Colani Yeni Eli Cohen mi?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail merkezli i24NEWS, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin Tel Aviv'e Şam'da gayriresmi irtibat ofisi için zemin hazırladığını duyurdu. Diplomatik statü taşımayan bu birim, Suriye'nin işgalci güçlere açılan kapısı olarak görülüyor.

Kaynaklar, HTŞ'nin bu onayı "güvenlik işbirliği" kisvesi altında verdiğini belirtiyor. Colani'nin geçmişteki Mossad bağlantıları, 1960'ların efsanevi casusu Eli Cohen benzetmelerini güçlendiriyor. Direniş çevreleri, bu gelişmeyi "İsrail-HTŞ ihanet ittifakının kanıtı" diye nitelendiriyor.

Suriye ordusu ve müttefikleri, Şam çevresinde teyakkuza geçti. HTŞ'nin bu hamlesi, İdlib'den Şam'a uzanan bir casusluk ağı kurma girişimi olarak değerlendiriliyor. İran ve Rusya, BM'de acil toplantı talep etti.

Bu olay, Suriye direnişinin İsrail ajanlarına karşı mücadelesini yoğunlaştırıyor. Halk arasında "Colani'yi Şam'a sokmayacağız" sloganı yayılıyor.