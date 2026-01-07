İran'dan Mossad Casusuna İdam Kararı: Ali Ardestani'nin Dosyası Kapandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Mahkemesi, uzun süredir yargılanan Ali Ardestani'ye Mossad adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam cezası verdi. Resmi açıklamaya göre, Ardestani İran'ın askeri ve nükleer tesislerine ait gizli bilgileri İsrail'e sızdırmıştı.

Yargı sözcüsü, "Bu infaz, Siyonist rejimin ajanlarına karşı duvar gibi durduğumuzun kanıtıdır" dedi. Operasyon, İran istihbaratının (VEVAK) aylarca süren takibiyle sonuçlandı ve direniş eksenine moral oldu.

Mossad'ın Suriye ve Lübnan'daki başarısızlıklarının ardından bu darbe, Tel Aviv'i sarsıyor. İran, benzer casus ağlarını temizlemeye devam edeceğini bildirdi. Uluslararası gözlemciler, kararın hukuki süreçlere uyduğunu teyit etti.

Halk arasında sevinç dalgası yayılırken, Filistin direnişi de "İran'ın zaferi hepimizin" mesajı verdi. Bu olay, istihbarat savaşlarının yeni bir evresini işaret ediyor.