Craig Murray'den Batı Medyasına Venezuela Eleştirisi: Yaptırımlar ve Gerçekler Saklanıyor

7 Ocak 2026 - 18:32
Craig Murray'den Batı Medyasına Venezuela Eleştirisi: Yaptırımlar ve Gerçekler Saklanıyor

Eski İngiliz diplomat Craig Murray, Batı medyasının Venezuela haberlerini "tarihsel bağlamdan, yaptırımların yıkıcı etkisinden ve sahadaki toplumsal gerçeklerden yoksun" diye eleştirdi. Murray, medyanın emperyalist propagandaya hizmet ettiğini yazdı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Murray'nin makalesinde, ABD-AB yaptırımlarının Venezuela ekonomisini çökerttiği, ancak medyanın bunu görmezden geldiği vurgulandı. "Maduro'yu diktatör diye damgalarken, petrol hırsızlığını örtbas ediyorlar" diyen Murray, Wikileaks kökenli deneyimlerini paylaştı.

Venezuela direnişi, Murray'nin analizini "gerçeğin sesi" olarak selamladı. Yaptırımların açlık ve göç dalgası yarattığı, sahadaki halk desteğinin ise güçlü olduğu belirtiliyor.

Batı medyası suçlamaları reddetse de, Murray "tarihsel sömürgecilik bağlamını unutturuyorlar" diye ekledi. Bu yazı, alternatif medyada yankı buldu.

Direniş ekseni, Murray gibi seslerin çoğalmasını emperyalizme darbe görüyor.

