Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Macron, Paris'te yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın güvenliği için gönüllü koalisyon hazır" dedi. NATO dışı ülkelerin de katılacağı bu güç, Donbass ve Kırım civarına konuşlanacak.

Rusya Dışişleri, "Ukrayna toprağına Batı işgali" diye tepki gösterdi. Direniş yanlıları, Macron'un planını "Ukrayna'yı vekil savaş üssü yapma" girişimi olarak görüyor.

Kiev yönetimi desteklese de, halkta savaş yorgunluğu artıyor. Çin ve İran, BM'de veto tehdidi savurdu.

Bu koalisyon, Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni cephesini işaret ediyor. Direniş, küresel barış çağrısı yapıyor.