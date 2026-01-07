  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Macron'dan Ukrayna İşgali Planı: Gönüllü Koalisyon İşgalci Güç Olacak

7 Ocak 2026 - 18:38
News ID: 1770719
Macron'dan Ukrayna İşgali Planı: Gönüllü Koalisyon İşgalci Güç Olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "gönüllüler koalisyonu" ülkelerinin ateşkes sonrası Ukrayna'ya çok uluslu güç konuşlandırma konusunda anlaştığını duyurdu. Bu adım, direniş cephesinde yeni bir emperyalist yayılma olarak kınandı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Macron, Paris'te yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın güvenliği için gönüllü koalisyon hazır" dedi. NATO dışı ülkelerin de katılacağı bu güç, Donbass ve Kırım civarına konuşlanacak.

Rusya Dışişleri, "Ukrayna toprağına Batı işgali" diye tepki gösterdi. Direniş yanlıları, Macron'un planını "Ukrayna'yı vekil savaş üssü yapma" girişimi olarak görüyor.

Kiev yönetimi desteklese de, halkta savaş yorgunluğu artıyor. Çin ve İran, BM'de veto tehdidi savurdu.

Bu koalisyon, Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni cephesini işaret ediyor. Direniş, küresel barış çağrısı yapıyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha