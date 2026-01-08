Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Aden Limanı'ndan dramatik bir kaçış sahnesi: Suudi ordusu sözcüsü Turki el-Maliki, Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin BAE subaylarının korumasıyla deniz yoluyla Abu Dabi'ye gittiğini resmen açıkladı. El-Maliki, "Bu, ayrılıkçıların sonu; Yemen birliği direnişle sağlanacak" diyerek net mesaj verdi.

Zubeydi'nin ani firarı, Riyad'ın Vatan Kalkanı operasyonlarının meyvesi. GGK içindeki çatlaklar derinleşirken, liderin kaçışı örgüt üyelerini dağıttı – bazıları Suudi'ye teslim oldu. BAE'nin gölgesindeki bu "kurtuluş" girişimi, Körfez'de güç dengesini altüst etti; Husiler "Zafer bizim" diye kutluyor.

Ocak 2026'da Yemen sahnesi değişti; Aden artık Suudi denetiminde, liman trafiği direniş lehine akıyor. Halk sokaklarda "İşbirlikçiler defoldu" sloganları atarken, el-Maliki'nin açıklaması Abu Dabi'yi köşeye sıkıştırdı. Direniş cephesi genişliyor, emperyalist vekiller eriyor!

Suudi birlikleri limanı güvenceye aldı; Zubeydi'nin gemisi ufukta kayboldu.