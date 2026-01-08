Halep’te Sivil Mahalle Hedefte: Şeyh Taha’daki Bombardıman Gerilimi Tırmandırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin Halep kentinde yer alan Şeyh Taha mahallesi, gece saatlerinde gerçekleşen topçu saldırılarıyla bir kez daha savaşın sivil yüzüyle karşı karşıya kaldı. Sivil yerleşim alanlarını hedef alan bombardımanın ardından yayımlanan resmi açıklamalarda, can kaybı yaşanmadığı ancak evlerde ve altyapıda ciddi maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Mahalle sakinleri, saldırı anında yaşanan panik ve korkunun saatlerce sürdüğünü aktarırken, çok sayıda ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Görgü tanıkları, top mermilerinin doğrudan konutlara isabet ettiğini ve herhangi bir askeri noktanın bölgede bulunmadığını dile getiriyor.

Saldırının ardından taraflardan gelen açıklamalar ise sahadaki gerilimi daha da tırmandırdı. Karşılıklı suçlamalar, Halep çevresinde son dönemde artan askeri hareketliliğin yeni bir çatışma dalgasına zemin hazırladığı yorumlarını beraberinde getirdi. Bölgedeki kaynaklar, sivil mahallelerin hedef alınmasının baskı ve yıldırma politikalarının bir parçası olduğunu savunuyor.

Direniş çevreleri, Şeyh Taha’da yaşananların tesadüfi bir saldırı olmadığını, siviller üzerinden denge kurma çabasının sürdüğünü vurguluyor. Yapılan değerlendirmelerde, uluslararası toplumun sessizliğinin bu tür saldırıların tekrarını kolaylaştırdığına dikkat çekiliyor.

Halep’teki güvenlik durumu kırılganlığını korurken, Şeyh Taha’daki bombardıman, savaşın bedelini bir kez daha sivillerin ödediğini gözler önüne serdi. Bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha geniş çaplı sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.