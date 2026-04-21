İran’dan Yeni Çatışma Sinyali: “Her Senaryoya Hazırlıklıyız”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İranlı yetkililer, bölgede savaşın yeniden başlaması ihtimaline karşı ülkenin tam hazırlık içinde olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamalarda, hem askeri kapasitenin güçlendirildiği hem de olası yeni bir çatışma sürecine yönelik farklı senaryolar üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Yetkililer, İran’ın savunma doktrini kapsamında uzun süredir çeşitli hazırlıklar yürüttüğünü vurgulayarak, herhangi bir saldırı veya gerilim durumunda hızlı ve etkili karşılık verilebileceğini belirtti. Açıklamada, “Yeni bir çatışma turu yaşanması halinde karşı tarafı şaşırtacak sürpriz adımlarımız var” ifadeleri dikkat çekti.

Uzmanlar ise bu tür açıklamaların bölgedeki caydırıcılık mesajının bir parçası olduğunu değerlendiriyor. Ortadoğu’da son dönemde artan gerilim, birçok ülkeyi askeri ve diplomatik hazırlıklarını gözden geçirmeye yönlendirirken, İran’dan gelen bu mesajların bölgesel güvenlik dengelerini yakından etkileyebileceği belirtiliyor.

Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından izlenirken, diplomatik kanalların açık tutulmasının yeni bir çatışma ihtimalini azaltabileceği vurgulanıyor.