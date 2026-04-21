Mossad Başkanı Barnea: “Bir Ajanımız Operasyon Sahasında Hayatını Kaybetti”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Mossad Başkanı David Barnea, kurumun faaliyetlerine ilişkin yaptığı son açıklamada, örgüte bağlı bir ajanın İran’la yaşanan gerilim döneminde yürütülen bir operasyon sırasında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Barnea, olayın işgal altındaki toprakların sınırları dışında meydana geldiğini belirterek, ayrıntılara ilişkin bilgi paylaşmadı.

Barnea, kayıp nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade ederken, söz konusu operasyonun kapsamı ya da ajanın görevine dair detayların güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacağını söyledi. Mossad’ın riskli coğrafyalarda farklı düzeylerde faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Barnea, “Görev sırasında kaybettiğimiz her personel, kurumumuz ve ülkemiz için büyük bir fedakârlığın sembolüdür” dedi.

Uluslararası gözlemciler, açıklamanın bölgede son dönemde artan gerilimin istihbarat operasyonları üzerindeki etkisine işaret ettiğini belirtiyor. Olayın nerede ve hangi koşullarda gerçekleştiğine dair resmi makamlar tarafından daha fazla detay verilmesi bekleniyor.