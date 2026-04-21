Galibaf: “Abluka ve Ateşkes İhlalleri Müzakereyi Zorluyor”

21 Nisan 2026 - 16:58
News ID: 1804869
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı abluka ve ateşkes ihlallerinin diplomatik süreci zora soktuğunu belirterek, bu adımların müzakere ortamını baskı altına aldığını ifade etti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yaptığı açıklamada ABD’nin uyguladığı politikaların bölgedeki diplomatik süreci olumsuz etkilediğini söyledi. Galibaf, Donald Trump döneminde uygulanan abluka ve ateşkes ihlallerinin müzakere ortamını zedelediğini belirtti.

Galibaf, söz konusu politikaların müzakere masasını eşit şartlarda yürütülen bir diplomasi alanı olmaktan uzaklaştırdığını savunarak, taraflar arasında güven ortamının zayıfladığını dile getirdi.

İranlı yetkili, bölgedeki sorunların çözümü için karşılıklı saygı ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülecek bir diplomasi sürecinin gerekli olduğunu vurguladı. Galibaf, tek taraflı baskı ve yaptırım politikalarının kalıcı bir çözüm getirmeyeceğini de sözlerine ekledi.

