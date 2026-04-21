Enerji Devleri Yeni Sahalar İçin Gaza Bastı: Aramalar Hız Kazanıyor

21 Nisan 2026 - 17:03
News ID: 1804870
Küresel enerji piyasalarında dengeler değişirken, ExxonMobil ve Chevron gibi sektörün öncü şirketleri, özellikle Orta Doğu’da yeni petrol ve doğal gaz rezervleri keşfetmek amacıyla arama faaliyetlerini geniş çaplı bir şekilde artırma kararı aldı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre, dünya çapındaki büyük enerji şirketleri portföylerini güçlendirmek ve enerji arzındaki sürekliliği sağlamak için stratejik bir hamle başlattı. ExxonMobil ve Chevron gibi devler, Orta Doğu bölgesindeki operasyonlarını merkeze alarak yeni sahalarda arama çalışmalarına hız veriyor.

Uzmanlar, bu adımın küresel enerji talebindeki artışa ve enerji güvenliği kaygılarına yanıt niteliğinde olduğunu değerlendiriyor. Bölgedeki zengin hidrokarbon potansiyelini maksimum düzeyde kullanmayı hedefleyen şirketler, ileri sondaj teknolojileri ve stratejik ortaklıklar üzerinden faaliyetlerini yoğunlaştırıyor.

Bu stratejik yönelim, bölgedeki enerji jeopolitiğinin de yeniden şekillenmesine yol açarken, enerji devlerinin uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda yatırım bütçelerini arama projelerine kaydırdığı gözlemleniyor.

