Putin: Özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşacağından eminim

22 Nisan 2026 - 08:06
News ID: 1805041
Rus lider Putin, Rusya’nın özel askeri operasyonun nihai sonuçları hakkında kamuya yönelik açıklama yapmayacağına dikkat çekerek, operasyonun hedeflerine ulaşacağından emin olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerel yönetim temsilcileriyle yaptığı toplantıda konuştu.

Rusya’nın özel askeri operasyonun sonuçları hakkında kamuya yönelik açıklama yapmayacağını, ancak önündeki görevleri yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

Bunun nasıl sonuçlanacağını biliyoruz, ancak bu konuda kamuya yönelik herhangi bir açıklama yapmayacağız, ancak belirlediğimiz hedefleri uygulayıp bunun için çaba göstereceğiz ve önümüzdeki görevleri yerine getireceğiz. Bunların başarılacağından eminim

'Ukrayna sınırında kademeler halinde bir güvenlik bölgesi oluşturuluyor'

Ukrayna sınırında kademeler halinde bir güvenlik bölgesi oluşturulduğunu anlatan Putin, Rusya'nın kendi bölgelerine yönelik tehdidi ortadan kaldırana kadar bunu yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Rus lider, Kiev yönetiminin Rusya'nın gelecekte kazanacağı zaferle oluşacak durumun nasıl ‘resmileştirileceğinin' üzerinde düşündüğünü dile getirdi.

