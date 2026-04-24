Hizbullah’tan ABD güdümündeki Lübnan-İsrail müzakerelerine sert tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Meclisi’nde Vefa’l Mukaveme (Direnişe Bağlılık) Bloku üyesi Hasan Fadlallah, Lübnan hükümeti ile İsrail rejimi arasında ABD gözetiminde Washington’da düzenlenmesi planlanan ikinci tur müzakerelere tepki gösterdi. Fadlallah, Hizbullah’ın ateşkese bağlı olduğunu ancak İsrail’in de aynı bağlılığı göstermesi gerektiğini belirterek, “İsrail ile doğrudan müzakereler, iç çekişmeleri artıracak büyük bir hatadır” dedi.

Fadlallah’ın açıklamaları, Lübnan hükümeti ile İsrail rejimi temsilcilerinin daha önce belirlenen programa göre bugün Washington’da ABD’nin gözetiminde ikinci tur müzakerelerini gerçekleştirecekleri bir zamana denk geliyor. İlk turun ardından hem Lübnan içinde hem de dışında geniş tepkiler ve muhalefetle karşılaşan bu süreç, Fadlallah’ın ifadeleriyle yeniden alevlendi.

ABD’nin “arabuluculuk” ikiyüzlülüğü: Yerleşimlere tam destek itirafı

ABD’nin bu müzakerelerdeki “arabuluculuk” iddiası, İsrail rejiminin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in çarpıcı itiraflarıyla birlikte sorgulanır hale geldi. Smotrich yaptığı açıklamada, ABD’nin Batı Şeria’daki yerleşimlerin genişletilmesini “tamamen desteklediğini” söyledi. Smotrich ayrıca, ABD’nin mevcut yönetimiyle yerleşim inşası, imar ve güvenlik konularında “tam koordinasyon ve kapsamlı destek” içinde olduklarını belirtti.

Bu açıklama, ABD’nin Ortadoğu’daki sözde “barış arabuluculuğu” rolünün ne denli ikiyüzlü olduğunu gözler önüne sermektedir. Emperyalist güçler, bir yandan Lübnan ile İsrail arasında “müzakere” masası kurarken, diğer yandan işgal altındaki Batı Şeria’da uluslararası hukuka açıkça aykırı olan yerleşim faaliyetlerini finanse etmekte ve teşvik etmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2334 sayılı kararı (2016), İsrail yerleşimlerini “açık bir uluslararası hukuk ihlali” olarak tanımlamış ve derhal durdurulmasını talep etmiştir. ABD o dönemde bu karara çekimser kalmış, bugün ise Smotrich’in itiraflarıyla Washington’un İsrail’in bu ihlallerini aktif olarak desteklediği ortaya çıkmıştır. Emperyalist güçlerin “kurallara dayalı düzen” söylemi, işte bu çifte standart nedeniyle tüm meşruiyetini yitirmektedir.

İç muhalefet ve bölgesel yansımalar

Hizbullah’ın bu tutumu, Lübnan içinde geniş bir siyasi yelpazede destek bulurken, müzakerelere sıcak bakan diğer kesimler ise sürecin ülkenin çıkarlarına olduğunu savunuyor. Ancak Fadlallah’ın uyarısı, doğrudan müzakerelerin Lübnan’daki siyasi kırılmaları derinleştireceği endişesini yansıtıyor. Zira İsrail ile “normalleşme” adımı, ülkede Hizbullah ve müttefikleri ile Batı yanlısı gruplar arasındaki uçurumu daha da genişletme potansiyeline sahiptir.

Smotrich’in açıklaması ayrıca, ABD’nin sadece Lübnan-İsrail hattında değil, tüm Filistin topraklarında da İsrail’in yayılmacı politikalarını koşulsuz desteklediğini teyit etmektedir. Bu durum, ABD’nin bölgedeki tüm “arabacılık” girişimlerinin aslında emperyalist çıkarların bir aracı olduğunu ve İsrail’in işgalci politikalarının meşruiyet kazanmasına hizmet ettiğini göstermektedir. Tarihsel olarak, ABD’nin Camp David (1978) ve Oslo (1993) süreçlerindeki rolü de benzer bir model izlemiştir: Müzakere masasında “eşit arabulucu” rolü oynayan Washington, sahada İsrail’in yerleşim faaliyetlerini durdurmak bir yana, ona milyarlarca dolarlık askerî yardım yapmaya devam etmiştir.