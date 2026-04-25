Lavrov: Batı bize açıkca savaş ilan etti, Ukrayna'yı koçbaşı olarak kullanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus sivil toplum kuruluşları (STK) yöneticileriyle yaptığı toplantıda, ‘kolektif Batı’nın Rusya'ya açık bir savaş ilan ettiğini ve Kiev rejimini "jeopolitik bir koçbaşı" olarak kullandığını söyledi. Lavrov, Batı'nın bu politikasını haklı çıkarmak için "Rus olan her şeyi şeytanlaştırdığını" ve asıl amacının ne pahasına olursa olsun hegemonyasını korumak olduğunu ifade etti.

Günümüzde uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdidi 'kolektif Batı' devletlerinin politikası oluşturuyor.

‘Batı’nın amacı hegemonyasını korumak’

Lavrov, Batı'nın stratejik hedefinin değişmediğini, asıl amacının ne pahasına olursa olsun hegemonyasını korumak olduğunu vurguladı.

Kolektif Batı'nın stratejik hedefi, hiç şüphesiz, eskisi gibi devam ediyor: ne pahasına olursa olsun egemen olmak, egemen olmak ve egemen olmak; hegemonyasını mümkün olduğunca uzun süre korumak ve Asya, Afrika, Latin Amerika gibi Dünya Çoğunluğu ülkelerinde yer alan yeni dünya merkezlerinin ve rakiplerin gelişimini engellemek.

‘Ukrayna’yı jeopolitik koçbaşı olarak kullanıyorlar’

Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı açık bir savaş başlattığını belirten Lavrov, bu savaşta Kiev rejiminin kullanıldığını söyledi.