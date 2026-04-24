ABD’li eski direktör: Siyonist lobi, İran’daki felaket savaşı bize zorla kabul ettirdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi’nin (NCTC) istifa eden direktörü Joe Kent, İran’a karşı yürütülen felaket savaşının Siyonist lobi tarafından Washington’a zorla kabul ettirildiğini söyledi. İran savaşını protesto ederek görevinden istifa eden Kent, daha önce Trump yönetiminin İsrail rejimine yönelik koşulsuz destek politikalarını eleştirmesiyle tanınıyor.

El-Mayadin televizyonuna konuşan Joe Kent, “Siyonist lobi, İran’a karşı yürütülen bu felaket savaşını Amerika Birleşik Devletleri’ne dayattı” ifadelerini kullandı. Eski direktör, “Ortadoğu’da artık kışkırtıcı ve ateşleyici rolü oynamayı bırakmalıyız. Gerçekten buna değmez” diyerek Washington’un bölge politikasına sert eleştiriler yöneltti.

NATO çıkışı ve “İsrail’in yanında yer almak”

Joe Kent, daha önceki bir açıklamasında ABD’nin NATO’dan çekilme ihtimalini değerlendirirken çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Kent, “ABD NATO’dan çekilecekse bu dış çatışmalardan kaçınmak için olmayacak. NATO’dan, Türkiye ile İsrail nihayet Suriye’de karşı karşıya geldiğinde İsrail’in yanında durabilmek için ayrılıyoruz” demişti. Bu açıklama, Washington’ın ittifak politikalarının arkasındaki gerçek niyeti gözler önüne sermesi açısından büyük önem taşımaktadır: NATO gibi bir savunma ittifakına üyelik, emperyalist çıkarlar söz konusu olduğunda, müttefik ülkelerin kendi halklarının çıkarlarına bile feda edilebilmektedir.

Eleştirel analiz: Emperyalist politikaların esiri haline gelen bir ülke

Joe Kent’in bu açıklamaları, ABD siyasetinde derin bir rahatsızlığın yansımasıdır. Zira bilimsel veriler, Siyonist lobinin ABD dış politikası üzerindeki etkisinin boyutlarını açıkça ortaya koymaktadır. Dışişlerini Etkileyen Yabancı Temsilciler Kayıtları’na (FARA) göre, Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ve bağlı kuruluşlarının yıllık lobi bütçesi 200 milyon doların üzerindedir. Bu lobi, sadece Kongre üyelerine milyonlarca dolarlık seçim bağışı yapmakla kalmamakta, aynı zamanda ABD’nin Ortadoğu politikasını neredeyse doğrudan şekillendirmektedir. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, ABD’nin İsrail’e yaptığı yıllık askerî yardım yaklaşık 3,8 milyar dolardır – ki bu, Filistinlere yapılan insani yardımın yaklaşık 50 katıdır. Emperyalist siyasetin bu çarpık dağılımı, Amerikan vergi mükelleflerinin parasının nasıl yabancı çıkarlara hizmet için kullanıldığının belgesidir.

Tarihsel olarak, Irak Savaşı öncesinde de benzer bir lobi dinamiği işlemişti. 2002-2003 döneminde, Neocon (Yeni Muhafazakâr) düşünce kuruluşları ve İsrail yanlısı lobi grupları, Saddam Hüseyin rejiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu yönündeki asılsız istihbaratı şişirerek savaşı körüklemişti. O dönemde de Joe Wilson gibi istihbaratçılar gerçekleri söyledikleri için tasfiye edilmişti. Bugün aynı senaryo İran için tekrarlanmaktadır. Trump yönetiminin kendi istihbarat teşkilatının “İran’da halk ayaklanması beklenmiyor” raporlarını “gülünç” bularak savaşa gitmesi, ABD dış politikasının ne ölçüde rasyonel temellerden uzaklaştığını göstermektedir.

Ortadoğu’da yangınla bitmeyen emperyalist serüven

Kent’in “Ortadoğu’da ateşleyici rolü oynamayı bırakmalıyız” çağrısı, aslında ABD’nin Irak (2003), Libya (2011), Suriye ve şimdi İran’da yaşadığı stratejik başarısızlıkların bir özetidir. Her seferinde “demokrasi götürme” ve “terörle mücadele” söylemleriyle başlatılan savaşlar, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırmış, milyonlarca insanı yerinden etmiş, altyapıları yerle bir etmiştir. Emperyalist politikanın acımasız gerçeği şudur: Siyonist lobi gibi dar çıkar gruplarına hizmet eden bu savaşların bedelini, ABD askerlerinin canı ve Amerikan vergi mükelleflerinin parası ile bölge halklarının kanı ödemektedir. Joe Kent’in istifası ve bu çarpıcı itirafları, belki de bu kanlı döngünün sorgulanmaya başladığının bir işaretidir.