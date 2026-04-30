Gazze’de su krizi: 'İsrail suyu baskı aracı olarak kullanıyor'

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze’de insanların hayatta kalması için gerekli olan suya erişimin sistematik şekilde engellendiğini ileri sürdü. Kuruluşun, bu durumu 'toplu cezalandırma' olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Yayımlanan "Silah olarak su" başlıklı raporda, su kıtlığının yalnızca bir yan etki değil, planlı bir süreç olduğu ifade edildi.

Su altyapısının büyük kısmı devre dışı

Raporda, Gazze’deki su ve kanalizasyon altyapısının yaklaşık yüzde 90’ının zarar gördüğü ya da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Arıtma tesisleri, boru hatları ve su kuyularının çalışamaz durumda olduğu belirtildi.

MSF yetkilisi Claire San Filippo, "İsrail yetkilileri susuz hayatın mümkün olmadığını biliyor" diyerek, altyapının bilinçli şekilde hedef alındığını öne sürdü.