Gazze’de ateşkes ihlalleri sürüyor: Liderlerin şovu bitti, katliam sürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının ateşkes döneminde de durmadığını duyurdu. Son 24 saatte 5 Filistinli daha hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Bakanlık, 11 Ekim’de ilan edilen ateşkesten bu yana kayıtlara geçen şehit sayısının 823’e, yaralı sayısının ise 2 bin 308’e ulaştığını açıkladı.

Enkaz altında kalanlar var, yardım ekipleri ulaşamıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, halen birçok kurban enkaz altında veya sokaklarda kalmış durumda. Kurtarma ekiplerinin yetersizliği ve gerekli ekipmanların bulunmaması nedeniyle bu kişilere ulaşılamıyor. Bakanlık, “Hala enkaz altındaki şehitlerimize ulaşamıyoruz” uyarısında bulundu.

7 Ekim 2023’ten bu yana toplam kayıp: 72 bin 599 şehit

Bakanlık, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırım savaşının bilançosunu da güncelledi. Buna göre bugüne kadar toplam şehit sayısı 72 bin 599’a, yaralı sayısı ise 172 bin 411’e yükseldi. Bu rakamlar, işgal rejiminin uluslararası hukuku hiçe sayarak sistematik bir şekilde sivil halkı hedef aldığını gösteriyor.

Hedef alınan bir sağlık görevlisi daha: İbrahim Sakr şehit oldu

Gazze’deki tıbbi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistinli sağlık görevlisi İbrahim Sakr, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki el-Tevam Meydanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında şehit düştü. Saldırı, İsrail’in savaş boyunca defalarca yaptığı gibi, açıkça işaretli sağlık ekiplerini hedef alan bir eylem olarak kayıtlara geçti.

İsrail’in sağlık ekiplerine yönelik sistematik saldırıları

İşgal rejimi, Gazze’deki savaşı boyunca defalarca Filistinli sağlık görevlilerinin konuşlandığı merkezleri kasıtlı olarak İHA veya füze saldırılarıyla hedef aldı. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü’nün raporlarına göre, bu saldırılar Cenevre Sözleşmeleri’nin açık ihlalidir ve “savaş suçu” teşkil etmektedir. Hastanelerin, ambulansların ve sağlık çalışanlarının hedef alınması, İsrail’in uluslararası insancıl hukuku sistematik olarak hiçe saydığını göstermektedir.

ABD’nin İsrail’e koşulsuz desteği katliamları teşvik ediyor

İsrail’in bu saldırıları, Beyaz Saray’ın sağladığı koşulsuz siyasi ve askeri destek sayesinde cezasız kalmaktadır. Başkan Trump yönetimi, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarına defalarca “İsrail’in kendini savunma hakkı” söylemiyle göz yummuştur. Oysa Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında “insanlığa karşı suçlar” ve “savaş suçları” işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştır. ABD ise bu kararı tanımadığını açıklayarak uluslararası hukuku hiçe saymaktadır.

ABD içinde yükselen muhalefet: “Gazze’de akan kanın durması için sesimizi yükseltmeliyiz”

Trump’ın İsrail’e verdiği sınırsız destek, kendi ülkesinde de giderek artan bir muhalefetle karşı karşıyadır. Demokrat Partili senatörler ve temsilciler, “ABD’nin İsrail’e sağladığı silahlar Gazze’de çocukları öldürüyor” diyerek yardımların kesilmesini talep ediyor. New York, Chicago, Los Angeles gibi büyük kentlerde düzenlenen protestolarda binlerce kişi “Filistin’e özgürlük” ve “Soykırıma dur de” sloganları atıyor. Eski istihbarat yetkilileri, ABD’nin bu politikalarının ülkenin uluslararası itibarını onarılamaz şekilde zedelediğini belirtiyor.

Tarihsel bağlam: Soylukırımın 72 bin kurbanı

7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırıları, modern tarihin en kanlı soykırım kampanyalarından biridir. 72 binden fazla şehit, 172 binden fazla yaralı ve on binlerce enkaz altında kayıp. Uluslararası toplumun BM Güvenlik Konseji’nde ABD’nin vetoları yüzünden tek bir karar alamaması, bugün gelinen noktanın sorumlularından biridir. Her veto, Gazze’de atılan her bombaya onay anlamına gelmektedir.