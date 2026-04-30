Telegraph: Hürmüz Boğazı İran için atom bombasından daha ölümcül bir silah

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiliz Telegraph gazetesi, Batı medyasının yıllardır İran’ın nükleer programına odaklanmasının aslında yanlış bir strateji olduğunu itiraf etti. Gazete, “Hürmüz Boğazı artık İran için atom bombasından daha ölümcül bir silah haline geldi” başlıklı analizinde, Tahran’ın jeopolitik konumunu aktif bir saldırı aracına dönüştürdüğünü yazdı.

“Saldırı değil, küresel ekonomiyi felç etme kapasitesi”

Telegraph’ın analizine göre, İran’ın Hürmüz üzerindeki hakimiyeti artık sadece savunmacı bir kabiliyet değil; doğrudan küresel ekonomiyi hedef alan aktif bir silah. Günde yaklaşık 20 milyon varil petrolün (dünya deniz ticaretiyle taşınan petrolün beşte biri) geçtiği bu stratejik su yolunda İran’ın yaratacağı herhangi bir aksama, anında küresel bir ekonomik şoka dönüşüyor.

Nükleer programa takılan Batı, asıl tehdidi görememişti

Yıllardır Batılı çevrelerin İran’ın nükleer programına odaklandığını hatırlatan Telegraph, şimdi ise askeri ve jeopolitik uzmanların şu sonuca vardığını aktarıyor: “İran, coğrafi konumu ve yerli yetenekleri sayesinde, nükleer silahlara ihtiyaç duymadan akıllı bir caydırıcılık formülü uyguluyor.” Bu itiraf, Washington’un “maksimum baskı” stratejisinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor.

Nasıl işliyor? İnsansız hava araçları, mayınlar ve güdümlü füzeler

Telegraph’ın analizinde, İran’ın Hürmüz üzerindeki hakimiyetinin teknik temelleri şöyle sıralanıyor:

İstihbarat ve İHA hakimiyeti: Bölgedeki tüm hareketlerin anlık ve detaylı gözetimi.

Asimetrik kapasiteler: Hızlı botlar, deniz mayınları ve kıyıdan gemiye füzeler.

Hassas güdümlü kıyı füzeleri: Su yolunu tamamen kapatma veya hedefli şekilde kontrol etme garantisi.

Gazete, bu üç unsurun birleşimiyle Hürmüz’ün “düşmana açılmasının neredeyse imkânsız” hale geldiğini belirtiyor.

“Flaş etkili”: Batılı uzmanlara göre İran’ın en büyük kozu

Telegraph, “İran artık nükleer kırmızı çizgiyi aşmadan, enerji fiyatlarını kontrol ederek ABD’yi diz çöktürebilir” ifadelerine yer veriyor. Uzmanlara göre bu, Washington için “acı bir itiraf” niteliğinde. Zira onlarca yıldır İran’a karşı “nükleer tehdit” söylemi üzerinden yürütülen baskı politikası, coğrafi gerçeklik karşısında çökmüştür.

“Maksimum baskı” iflas etti: Yeni denklem Hürmüz’de kuruluyor

Analizde, “Maksimum baskı stratejisi ve askeri tehditler, İran’ın gerçek jeopolitik kozu olan dünyanın enerji şah damarı karşısında etkisiz kalmıştır” deniliyor. Hürmüz’de yaşanacak herhangi bir aksama sadece Batılı ülkeleri değil, tüm küresel ekonomiyi doğrudan vurmaktadır: enflasyon, enerji kıtlığı ve tedarik zinciri krizleri.

Trump’ın savaş yanlısı tutumunun perde arkası: ABD içinde ve dışında çöküş

Telegraph’ın bu itirafı, Başkan Trump’ın “İran’ı dize getirme” hedefinin ne kadar gerçek dışı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Beyaz Saray’ın İsrail’e verdiği koşulsuz destek ve Hürmüz ablukasını genişletme talimatı, aslında Washington’un bölgedeki çıkmazını örtme çabasından ibaret. ABD içinde ise giderek büyüyen muhalefet, “Bu savaş ekonomimizi mahvediyor” sloganlarıyla sokaklara dökülürken, eski istihbarat yetkilileri “Hürmüz’de bir savaşın tüm dünyayı yakacağını” belirtiyor.

Tarihsel bağlam: Coğrafyanın kaderi ve emperyalizmin çaresizliği

Tarih boyunca Hürmüz Boğazı, bölgesel güçlerin elinde küresel bir koz olmuştur. 1973’te Arap ülkelerinin petrol ambargosu Batı ekonomilerini sarsmıştı. Ancak bugün İran, bu coğrafi avantajı çok daha sofistike bir caydırıcılık stratejisiyle birleştirmiştir. Uzmanlara göre, “Dünya enerji güvenliği artık doğrudan İran’ın egemenliğine ve Basra Körfezi’ndeki güvenlik güçlerine saygıya bağlıdır.”