Guardian: Vance İran müzakerelerinde ‘ikileme’ düştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiliz Guardian gazetesi, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in İran ile yürütülen barış müzakerelerindeki zor durumunu analiz etti. Vance’in daha önce “sonsuz savaşların” eleştirmeni olarak tanındığını hatırlatan gazete, şimdi ise Trump yönetiminin baş müzakerecisi olarak derin bir çıkmazda olduğunu yazdı.

“İsa Mesih soykırımı desteklemez” – Protestocuların çığlığı

Guardian’ın haberine göre, Vance’in katıldığı bir Trump destekçileri toplantısında bir eylemci, “İsa Mesih soykırımı desteklemez” diye bağırarak başkan yardımcısının ikili oyununu ifşa etti. Gazete, bu anın Vance’in içinde bulunduğu ahlaki ve siyasi ikilemin somut bir yansıması olduğunu belirtti. Zira Vance, bir yandan dini değerlerine vurgu yaparken, diğer yandan İsrail lobisinin baskısıyla şekillenen bir savaş politikasının parçası olmuştur.

İran’ın tercihi: Vance, Witkoff ve Kushner değil

Guardian, İran’ın müzakerelerde Amerikan tarafından açıkça J.D. Vance’i talep ettiğini yazdı. Tahran yönetimine göre, Steve Witkoff ve Jared Kushner, İsrail ve Netanyahu ile olan yakın bağları ve geçmişteki görüşmelerin ardından gelen saldırılar nedeniyle “güvenilmez” bulunuyor. Vance ise İran açısından “potansiyel olarak daha güvenilir” bir muhatap olarak görülüyor. Ancak gazetenin vurguladığı gibi, bu bile müzakerelerin önündeki en büyük engeli aşmaya yetmiyor.

“Trump’a güvenmek neredeyse imkânsız”

Guardian’ın analizine göre, Vance’in asıl görevi İranlı müzakere ekibini (başkanlığını Muhammed Bakır Kalibaf’ın yaptığı) “Donald Trump’a güvenilebileceğine” ikna etmek. Ancak gazete, “Trump’ın bir dizi provokatif paylaşımı ve erken zafer iddiasından sonra bu, neredeyse imkânsız görünüyor” ifadelerini kullandı.

Analistlerin aktardığına göre, müzakerelerin önündeki asıl engel Amerikan içindeki çekişmeler değil, doğrudan Trump’ın kendisine duyulan güvensizliktir. “Vance bu güvensizlik duvarını aşmak zorunda” denilen haberde, Beyaz Saray’ın daha önceki anlaşmalardan (2015 nükleer anlaşması, 2018’de ABD’nin tek taraflı çekilmesi) ders almadığı eleştirisi yapıldı.

Trump’ın savaş yanlısı tutumu ve İsrail lobisinin rolü

Haberde dolaylı olarak değinilen bir diğer nokta ise Trump yönetiminin İsrail yanlısı politikalarının müzakereleri nasıl baltaladığı. Guardian, İran’ın Witkoff ve Kushner’i “güvenilmez” bulmasının altında, onların Netanyahu hükümetiyle olan doğrudan bağlantılarının yattığını ima ediyor. Bilindiği gibi Jared Kushner, Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı olarak “Yüzyılın Anlaşması” adlı Filistin karşıtı planın mimarıydı. İran, bu isimlerin masada olmasını kendi aleyhine bir risk olarak görüyor.

ABD içinden yükselen eleştiriler: “Vance ikiyüzlülük içinde”

Trump yönetiminin savaş politikaları, ABD içinde giderek büyüyen bir muhalefetle karşı karşıya. Demokratlar, Vance’in “sonsuz savaşlar” karşıtı geçmişiyle bugünkü savaş yanlısı tutumu arasındaki çelişkiyi sıkça gündeme getiriyor. Barış örgütleri ise “Vance, İsa’nın öğretilerini terk etti, soykırımın parçası oldu” sloganlarıyla protestolar düzenliyor. Eski istihbarat yetkilileri, Trump’ın müzakere masasındaki “güvensizlik” sorununun aşılamaz olduğunu, çünkü Beyaz Saray’ın daha önce imzaladığı anlaşmaları tek taraflı olarak yırttığını (2018 nükleer anlaşmadan çekilme gibi) hatırlatıyor.