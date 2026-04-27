İran Dışişleri Bakanı, Rusya ile Sankt-Peterburg’daki Görüşmelerin Ana Başlıklarını Paylaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Rusya’ya varışının ardından Sankt-Peterburg Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önümüzdeki müzakerelerin kapsamı hakkında bilgi verdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği olanakları ve bölgesel gelişmelerin gündemin üst sıralarında yer alacağını belirtti.

Bakan, özellikle ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki ortak projeler ve karşılıklı ulaşım-turizm düzenlemelerinin masaya yatırılacağını söyledi. Bölgesel güvenlik başlıklarının da detaylı şekilde ele alınacağını ifade eden Bakan, temasların “yapıcı ve karşılıklı anlayış temelinde” yürütüleceğini vurguladı.

Rusya tarafının da görüşmelere üst düzey katılım sağlayacağı belirtilirken, toplantıların gün içinde farklı oturumlarla devam etmesi bekleniyor.